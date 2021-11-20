Zula Yetkililerinden IDC Games Hacklenmesine Dair Açıklama

Hatırlayacağınız üzere dün, yerli FPS oyunumuz Zula’nın Avrupa dağıtımcısı olan IDC Games’in bundan iki yıl önce aralık ayında hacklendiği ve bilgilerin Mart 2021’de sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Olaya dair bugün Zula yetkilisi InGames Group’tan açıklama geldi.

17 Kasım günü Have I Been Pwned tarafından açıklanan veri sızıntısına göre yerli FPS oyunu Zula’nın Avrupa dağıtımcısı olan İspanya merkezli IDC Games hacklenmiş ve toplamda 4 milyon 3 bin 642 kullanıcının bilgileri sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilerin paylaşıldığı hacker forumunda ise bilgilerin ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında ele geçirildiği belirtilmişti.

Pek çok Türk kullanıcının da bilgilerinin bulunduğu ve kullanıcı adı, e-posta adresi- IP adresi, IPB formatıyla şifrelenmiş şifreler gibi pek çok bilgiyi kapsayan veri dosyaları, geçtiğimiz 15 Mart’ta tamamen ücretsiz olarak indirmeye açılmıştı. Verileri sızdırılan kullanıcıların yetkili oldukları platformların ele geçirilmesinden, diğer platformlardaki bilgilerinin ortaya çıkmasına kadar pek çok şeye yol açaması muhtemel hacklenme olayına dair oyun şirketi InGame Group’tan açıklama geldi.

"Kullanıcı bilgilerinin paylaşılması Zula için söz konusu değildir"

Dün çıkan habere istinaden bugün yaptığı açıklamada şirket, “Zula’nın Avrupa dağıtımcısı IDC yayıncılık ile sözleşmesi 1 yıl önce sonlandırılmıştır. IDC yayıncılık bünyesinde bulunan yaklaşık 15 oyundan biri olan Zula’nın bu yayın şirketiyle olan anlaşması bulunmamaktadır. Haberde bahsi geçen ‘kullanıcı bilgilerinin paylaşılması’ Zula için söz konusu değildir. İlk günden bu yana tüm oyuncularımızın eposta ve şifreleri güvence altındadır.” diyerek konuya açıklık getirdi.

Dağıtımcı şirket, daha önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Zula Avrupa’nın, geliştirici şirket MadByte Games oyunu düzeltene kadar geçici bir süreliğine erişime kapatıldığını duyurmuştu. Şirket ayrıca, oyunun o güne kadarki durumunun da, geliştirici MadByte’ın bir güncelleme yayınlamaması dolayısıyla ‘tahammül edilemez’ olduğunu belirtmişti.