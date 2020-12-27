Oyun Dünyasında Bu Haftanın En Çok Okunan Haberleri

Geçtiğimiz hafta oyun dünyasında pek çok önemli gelişme yaşandı. Biz de bu içeriğimizde geride bıraktığımız haftanın en dikkat çeken, en çok okunan haberlerini bir araya getirdik.

Geçtiğimiz hafta, oyun dünyası açısından oldukça hareketli geçti. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Steam'de Kış İndirimleri başladı. Bunun dışında Cyberpunk 2077 ve geliştiricisi CD Projekt Red, farklı haberlerle gündemi işgal etmeye devam ederken, fast-food zinciri KFC'nin gerçekten de bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı doğrulandı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, geçen hafta oyun dünyasından birçok ilginç habere tanık olduk. Bu içeriğimizdeyse geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici ve en çok okunan oyun haberlerini bir araya getirdik. Gelin, listeye daha yakından göz atalım.

Bu haftanın en çok okunan oyun haberleri:

Steam Kış İndirimi Başladı: Sağlam İndirime Giren 10 Oyun

Oyuncuların en sevdiği dönemlerden biri olan Steam Kış İndirimi geldi çattı. Toplamda 2 hafta sürecek olan bu indirim değerinde onlarca oyun indirime girdi. Bu içeriğimizdeyse Steam Kış İndirimi'nde sağlam indirime giren 10 oyuna yakından bakıyoruz.

Steam Kış İndirimi'nde 20 TL'nin Altına Alınabilecek 10 Oyun

Steam'de Kış İndirimi başlasa da fiyatı hâlâ yüksek sayılabilecek birçok oyun bulunuyor. Bu içeriğimizdeyse Steam'de Kış İndirimi boyunca 20 TL'nin altına alınabilecek 10 dikkat çeken oyunu bir araya getirdik.

PlayStation 5, Amazon'da Yeniden Satışta

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım 2020'de ülkemizde satışa çıkmış ve sınırlı sayıdaki stoklar kısa sürede tükenmişti. Şu sıralar yılın son kampanyasını düzenleyen Amazon Türkiye ise bu kapsamda PlayStation 5’i yeniden stoklarına ekledi.

Bir Yayıncı, Everest Dağı'nı Minecraft'ta 1:1 Modelleyip Tırmandı

Bir yayıncı, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'nı Minecraft'ta birebir modelleyerek tırmandı. Gerçek hayatta haftalar süren tırmanış, Minecraft'ta yalnızca 4 saatte tamamlandı.

Çanlar CD PROJEKT RED İçin Çalıyor: Cyberpunk 2077 Yüzünden İlk Dava Açıldı

Cyberpunk 2077 ile adeta topa tutulan CD PROJEKT RED, bir hukuk şirketi tarafından dava edildi. Şirket, CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077'nin durumunu zaten bildiğini ancak oyuncuları yanlış yönlendirdiğini beyan ediyor. Hukuk şirketi, özellikle de CD PROJEKT RED yatırımcılarının bu davaya dahil olmalarını istiyor.

Profesyonel Oyuncunun Fortnite, CS:GO, Valorant Karşılaştırması Twitter'ı Karıştırdı

Bir profesyonel oyuncunun ilginç Fortnite, CS:GO, Valorant karşılaştırması, Twitter'da tartışmaların fitilini ateşledi. Oyuncular, hangi oyunun daha fazla yetenek gerektirdiği konusunda adeta birbirlerine girdiler.

Aylar Önce Duyurulan KFConsole'un Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı: İşte Açıklanan Özellikler

İlk olarak bu sene yaz aylarında duyurulan KFConsole, bu sefer biraz daha detaylı bilgilerle ortaya çıktı. Konsol, tıpkı duyurusunun yapıldığı gibi KFC Gaming Twitter hesabından tanıtıldı.

Oyun dünyasından geçtiğimiz haftanın en çok okunan haberlerini derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Bu içerik hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, daha fazlasına ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.