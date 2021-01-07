PlayStation 5 İçin Yepyeni Bir Tenchu Oyunu Geliyor Olabilir

PlayStation 1 ve PlayStation 2'nin en popüler oyunlarından Tenchu'yu geliştiren şirketin bir numarası, unutulmaya yüz tutan oyunu yeniden gündeme getirdi. Bir röportaj sırasında bu konuya değinen Takuma Endo, PlayStation 5 için yepyeni bir Tenchu oyunu düşündüğünü söyledi.

İlk kez 1994 yılında piyasaya sürülen PlayStation 1'in en popüler oyunlarından bir tanesi de Tenchu'ydu. 16. yüzyıldaki Japonya'nın anlatıldığı bu oyunda, bir ninjanın hikayesi anlatılıyordu. Oyunun gördüğü yoğun ilgiden memnun kalan geliştirici ekip, çalışmalarını sürdürerek bu oyunu bir seri haline getirmişti. Sonradan PlayStation 2, Xbox 360 ve Nintendo Wii gibi konsollarda da oynanabilir hale gelen seri, artık unutulmaya yüz tutmuş durumda.

Yapılan açıklamalara göre pek çok oyuncu Tenchu'yu unutmuş olsa da Acquire isimli geliştirici şirketin bir numaralı ismi Takuma Endo, bu oyunu unutmamış. Hatta görünen o ki Endo, o yılların efsanesi haline gelen oyun serisini PlayStation 5 ile yeniden canlandırmayı düşünüyor. Ancak bu düşüncenin gerçek bir proje haline gelip gelmeyeceği, şu an için tam olarak netleşmedi.

Takuma Endo, yeniden yapım yerine sıfırdan hazırlanmış bir Tenchu oyunu planlıyor

Japonya'nın en popüler haftalık video oyun dergilerinden Famitsu'ya bir röportaj veren Takuma Endo, yepyeni bir Tenchu oyunuyla ilgili hayaller kurduğunu açıkladı. Ancak şu an için bunun sadece bir düşünceden ibaret olduğunu dile getiren Endo, sıfırdan bir Tenchu oyunu geliştirmenin, üstelik bunu PlayStation 5 için yapmanın oldukça zorlu bir süreç olduğunu ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak Tenchu, yıllar sonra ilk kez gündeme gelmiyor. 2018 yılında yaşanan bir gelişme de bu oyunun yeni sürümünün geldiğini düşündürmüştü. Bunun nedeniyse, serideki oyunlardan bir tanesi olan "Tenchu: Stealth Assassins"in isminde yer alan "Stealth Assassins" ibaresinin, 2018 yılında yeniden ticari marka başvurusuna tabi tutulmuş olmasıydı. Röportaj sırasında bu konuya da değinen Endo, o yıllarda atılan adımın, spekülasyonlarla ilgili olmadığını belirtti. İsmin ticari hak süresinin 2018 yılında dolduğunu ifade eden Takuma Endo, yeni başvurunun sadece yasal bir süreç olduğunun altını çizdi.