Prada tarafından tasarlanan bu gümüş ataş, tasarımcı tarafından paraları bir arada tutmak için tasarlanmış ancak dikkat edin, bu fiyata belki tüm hayatınızı düzene sokabilir.

Prada tarafından tasarlanan ve Barney's platformunda satılan bu özel ataş, bildiğimiz ataşlardan bir çok noktada ayrışıyor. En belirgin olanı şüphesiz fiyatı.

Şu hep bahsettiğimiz kenarda duran 185 dolarla ne yapalım ne yapalım derken sonunda bu ataşı bulduk. Prada tarafından tasarlanan bu gümüş ataş, tam olarak 185 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyata en yakın ofis malzemeleri satış noktasına gidip 13300 adet ataş alabilirsiniz. Bu kadar ataşı nasıl taşıyacağım ki dediğiniz noktada ise tam olarak bu ürün devreye giriyor. Kimse yanında 13300 ataş taşımayı istemez ama bir tane 6.25 cm uzunluğunda 2.25 cm genişliğinde ataş taşımak oldukça kolaydır.

Twitter'dan gelen oldukça komik tepkilere de şöyle kısaca yer verelim:

"Bir ataş için 185 dolar mı? Hayatımı bir arada tutsa iyi olur."

"Ataşı aldığım zaman tutturacak param kalmayacak."

Geçtiğimiz aylarda Nordstorm tarafından satılan deri kaplama taş, bildiğimiz taş, 85 dolara satılmıştı. Deri kaplı taş gibi elit tasarımcıların ellerinden çıkan gereksizce pahalı ürünlerin arasına eklediğimiz bu para atacı, satın aldıktan sonra tutturacak paramız olursa diye şöyle bi köşede dursun.