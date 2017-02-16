2017 Yılının En İyi 10 Araba Motoru!

WardsAuto’nun yayınladığı, güçlü ve verimli motorların yer aldığı 2017 yılının en iyi 10 motoru listesine göz atıyoruz.

Bir arabada en önemli şey hiç kuşkusuz motordur. Güçlü ya da verimli motorlar, arabanın ön plana çıkmasını sağlarlar. Otomotiv endüstrisi hakkında haberler yapan, veriler sağlayan ve raporlar hazırlayan WardsAuto da 2017 yılının en iyi 10 motorunu seçti. Listede BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda ve Volvo gibi ünlü otomotiv üreticilerinin motorları yer alıyor.

BMW B58 3.0L Turbocharged I6

BMW’nin bu motoru geçtiğimiz sene de listeye girmeyi başarmıştı, bu sene de bu başarısını yineledi. BMW M240i’de bu motor kullanılıyor.

Chevrolet 1.5L I4 + Electric Powertrain

Chevrolet’nin genişletilmiş kapsamlı elektrikli motoru, önceki listelerde de yer alıyordu. Bu motor, ikinci nesil Chevrolet Volt’ta kullanılıyor.

Chrysler 3.6L V6 + Hybrid-Electric Powertrain

WardsAuto’nun listesine ilk kez giren bu motor, Chrysler’ın ilk hibrit minivan motoru olma özelliğini taşıyor. Bu motor, Chrysler Pacifica Hybrid’te kullanılıyor.

Ford 2.3L Turbocharged I4

Dört silindirli olan ve verimliliğiyle ön plana çıkan bu motor, Ford Focus RS’te kullanılıyor.

Honda 2.0L I4 + Hybrid-Electric Powertrain

Honda Accord Hybrid’in bu motoru, bu sene WardsAuto’nun listesine giren tek geleneksel hibrit motor.

Hyundai 1.4L Turbocharged I4

Hyundai’nin bu dört silindirli motoru yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Motor, Hyundai Elentra Eco’da kullanılıyor.

Infiniti 3.0L Turbocharged V6

Infiniti Q50 ve Q60’da kullanılan bu motor da bu yıl listeye ilk kez girenlerden biri.

Mazda 2.5L Turbocharged I4

Bu motor, Mazda’nın Skyactiv motor teknolojisiyle turbo şarjı birleştirdiği ilk motor olma özelliğini taşıyor. Mazda CX-9’da kullanılan dört silindirli bu motor, yakıt tasarrufu sağlıyor.

Mercedes-Benz 2.0L Turbocharged I4

1.300 RPM değerindeki azami torku nedeniyle listeye giren bu motor; C300, C300 Coupe, C300 Cabriolet ve E300 gibi çeşitli Mercedes-Benz araçlarında bulunuyor.

Volvo 2.0L Turbocharged & Supercharged I4

Bu motor, Volvo’nun çift şarjlı motorunun daha büyük bir turbo ve daha kuvvetli taşıyıcı parçalarla birleştirilmesiyle meydana geldi. Volvo V60 Polestar’da bu motor bulunuyor.