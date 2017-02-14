5 Adımda Bilgisayar Temizliği

Bilgisayarınızda yıllık bir temizlik yapmanın zamanın gelmiş olabilir. Bunun için beş maddelik bu listeyi sizinle paylaşıyoruz.

Dün, “Bilgisayarını Temizle Günü” idi. Evet, bazılarınızın böyle bir gün olduğunda haberi olmayabilir; ancak bu gün, 2000 yılından beri kutlanıyor. The Next Web de bu günde neler yapabileceğinize dair 5 maddelik bir liste paylaştı. 1-2 gün geç de olsa bu listedekileri yapmakta büyük fayda var. Zira bu listede yazanları uygularsanız, bilgisayarınız oldukça rahatlayacak ve daha iyi bir performans gösterecektir.

Bilgisayarınızı Gerçek Anlamda Temizleyin

Bilgisayarınızın içindeki kir ve toz onun performansını en çok etkileyen şeydir. Bir bez ve biraz alkol ile bilgisayarın kasasını ve klavyesini temizleyebilirsiniz. Ayrıca eğer imkanınız varsa, bilgisayarın içinde birikmiş olan kirden kurtulmak için havalandırma delikler, fanlar ve klavyeye basınçlı hava uygulamayı ihmal etmeyin.

“İndirilenler” Klasörünü Temizleyin

İndirilenler klasörünüzdeki artık ihtiyacınız olmayan fotoğraflar, programlar vb. dosyaları silmenizde fayda var. CCleaner gibi birçok program, geri dönüşüm kutunuzu temizler ve bunlar gibi klasörlere dokunmaz. Bu yüzden en güzeli, bu klasörleri elle temizlemektir.

Disk Birleştirmesi Yapın

Sabit diskinizde birleştirme (defrag) işlemi uygulayarak diskinizi optimize edebilirsiniz. Bu sayede daha fazla boş alan elde edersiniz ve sabit diskinizin daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Başlangıçta Çalışacak Programları Düzenleyin

Her bilgisayarda bazı uygulamalar, bilgisayar başlatıldığında otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu uygulamaların sayısının fazla olması bilgisayarın açılış hızının yavaşlamasına ve arka planda açık kalarak performansı olumsuz olarak etkilemesine neden olur. Bu yüzden sürekli olarak kullanmadığınız uygulamaları, bilgisayarın açılışında otomatik olarak başlamayacak şekilde ayarlarsanız bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz. Bunu Windows’ta Görev Yöneticisi’ndeki Başlangıç sekmesinden, Mac’te ise Sistem Tercihleri’ndeki Kullanıcılar ve Gruplar bölümünden ayarlayabilirsiniz.

Spam Klasörünü Temizleyin

Ara sıra e-posta hesabınızdaki spam klasörünü temizlemenizde fayda var. Sadece bununla da kalmayıp gelen kutusunda önemli e-postaların dikkat çekmesi için filtreler ayarlayabilirsiniz.