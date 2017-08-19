Tesla Sahibi,97 Yaşındaki Büyükbabasına Aracını Gösteriyor

Tesla aracına sahip bir kişi, aradaki jenerasyon farkına dikkat çekmek amacıyla büyükbabasına yeni aracını gösteriyor ve farkı gözler önüne sunuyor.

Zac Carmi, 97 yaşındaki dedesine Tesla otomobilini gösteriyor. Dedesi oldukça etkileniyor ve Carmi, bu durumu videoya çekerek sosyal medya üzerinde paylaşıyor.

Carmi'nin aslında büyükbabasına aracını göstermesindeki neden, jenerasyonlar arsındaki farklara dikkat çekmekten kaynaklanıyor. Sevimli ve meraklı bir dedeye sahip olması da, bu durumu kolaylaştırıyor.

Dedesinin zamanındaki araçların, şu anki araçlarla kesinlikle yakından uzaktan alakası bulunmuyor. Günümüz araçları, eski araçlara göre adeta "uzay mekiği" kadar lüks. Bir de bahsedilen araba Tesla olduğu zaman, düşüncemiz kesinlikle haklı çıkıyor. Araca binen büyükbaba o kadar şaşırmış olacak ki, torununa, "Arabayı kullanmak için paraşüte ihtiyacın var, adeta gelecekten gelmiş bir araba." diyor.

Büyükbabasına yepyeni teknolojiyi tanıtan Carmi, "Büyükanneme Atari 800XL oyun konsolunu gösterdiğimde nasıl şaşkına döndüğünü hatırlıyorum ve bu sefer de bir değişiğini büyükbabama yapmak istedim." diyor. Ayrıca büyükbabanın klimayı açma gibi eylemler için dokunmatik ekran üzerinde gerekli ayarlamalar yapması gerekiyor ve bir kez daha şaşkınlığını gizleyemiyor.

Carni'nin çektiği video, eski ile yeni nesili birlikte bizlere sunuyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.