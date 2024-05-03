Google, Play Store'a kullanıcılar için çok yararlı olabilecek bir özellik ekledi. Henüz ülkemize gelmeyen bu özellik, devlete ait resmî uygulamalara etiket ekleyerek onların gerçek olduğunu kullanıcıya gösteriyor.

Google, 2023 yılının sonlarından beri kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacak bir tür etiketi Play Store üzerinden test ediyordu. Bu özellik, devletin ait uygulamaların gerçek olduğunu kullanıcıya gösterecek etiketlerdi.

Teknoloji devi, bugün bu etiketleri nihayet kullanıma sunmaya başladı. Etiketler, şimdilik aralarında ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya gibi ülkelerinde bulunduğu 14 bölgede 2 binin üzerinde uygulamaya eklendi. Türkiye’ye ise henüz gelmedi.

Kullanıcıların, dolandırıcı uygulamalardan uzak durması sağlanacak

Google’ın bu etiketi getirmekteki ana amacı, kullanıcıların veri veya para çalma amacı taşıyan ve hükûmet uygulamalarını taklit eden uygulamalardan uzak durmasını sağlamak. Bu tarz olayların ülkemiz de dahil dünya çapında çok yaşandığını biliyoruz. İnsanlar, sahte site veya uygulamaları devlete ait bir kurum sanıp dolandırıcılara paralarını kaybedebiliyor.

Yukarıdaki ekran görüntülerinden etiketin nasıl görüneceğiniz görebiliyoruz. Şirket, uygulama sayfasına bir hükûmet rozeti getirmiş. Üstüne bastığınızda Play tarafından onaylanmış resmî bir uygulama olduğu yazısı çıkıyor. Ayrıca arama sonuçlarında da uygulamanın alt kısmında görebiliyorsunuz. Böylece sahte uygulamaları indirme ihtimaliniz minimuma iniyor.

Özelliğin ne zaman Türkiye’de kullanıma sunulacağı belli değil. Ancak geldiğinde çok yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Google zaten hâlihazırda devlete ait bir kurum olduğunu iddia eden uygulamaların önüne geçmeye çalışıyordu. Ancak bu etiketler, kullanıcıların güvenliğini kesinlikle daha da artıracaktır.