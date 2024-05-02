Riot Games, yakın zamanda League of Legends'a Vanguard hile karşıtı yazılımını ekledi. Bazı oyuncular, Vanguard geldikten sonra sorun yaşamaya başladıklarını bildirdi.

Dünyanın en çok oynan oyunlarından biri olan League of Legends, yakın zamanda önemli bir güncelleme aldı. Riot Games, 14,9 yamasıyla hilecilere karşı kullanılacak olan Vanguard hile karşıtı yazılımını oyuna ekledi. Bu yazılım, oyunun hilecilerden ve botlardan arınmasını sağlayıp yaptırımlar uygulamayı amaçlıyordu.

Ancak yazılımın kullanıma sunulmasıyla birlikte oyunculardan büyük şikâyetler gelmeye başladı. Birçok kişi hata mesajlarıyla karşılaştıklarını söylerken yazılımın bilgisayarlarını bozduğunu öne sürdü. Bunun da ötesinde uygulama, izinsiz ekran görüntüleri çekmesiyle de tartışma konusu oldu.

Ekran görüntüsü konusu, paylaşılan kodlarda dikkat çekti.

JustAReverser isimli kullanıcının iddiasına göre Vanguard, ekranınızın tamamının görüntüsünü alma yetkisine sahip. Buna hem oyun görüntünüz hem Discord konuşmalarınız hem de diğer açtığınız uygulamalar dahil. Çekilen bu ekran görüntüleri de Riot sunucularına gidiyor.

Vanguard, hem kernel seviyesinde çalışan, yani bilgisayarınızda yetki sahibi olan hem de bilgisayar açıldığında çalışmaya başlayan bir uygulama. Bunun tam tersini iddia edenler de tartışmaya katılınca ortalık karıştı.

Riot'un konuya yönelik açıklaması şu şekilde:

ekran görüntülerinin gönderilmesine ihtiyacımız var. Ancak bu ekran görüntüleri bazen kişisel verileri içerebiliyor. Örneğin yalnızca 14 gün "depolarımızda" tutuyoruz ve hile tespiti dışında hiçbir şey için kullanmıyoruz. Vanguard'ın kontrol ettiği her şeyi sizinle paylaşamayız, aksi halde hileciler en çok neye odaklanmaları gerektiğini öğrenirdi. Bu sistemin başarılı olması için biraz gizlilik şart ancak umarız açıklamalarımız, topladığımız verilerle ne yaptığımıza dair kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir. Diğer tespitleri gerçekleştirmek için doğrudan. Ancak bu ekran görüntüleri bazen kişisel verileri içerebiliyor. Örneğin LoL 'e yüklenen her kütüphanenin dosya dizinini kaydediyoruz ve eğer bunlar kullanıcı klasöründe yer alıyorsa kullanıcı adını da barındırabiliyor. Bu yöntemin çalışma prensibi sayesinde bir hile yazılımını keşfettikten sonra onu yalnızca kullanmaya devam edenleri değil daha önceden kullanmış olan hesapları da tespit edebilme imkânımız oluyor. Bu tür verilerive hile tespiti dışında hiçbir şey için kullanmıyoruz. Vanguard'ın kontrol ettiği her şeyi sizinle paylaşamayız, aksi halde hileciler en çok neye odaklanmaları gerektiğini öğrenirdi. Bu sistemin başarılı olması için biraz gizlilik şart ancak umarız açıklamalarımız, topladığımız verilerle ne yaptığımıza dair kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir.

Riot, Vanguard’ın hatalara neden olmadığını söylüyor

Birçok LoL oyuncusu, sosyal medya üzerinden tepki göstererek Vanguard’ın bilgisayarlarında sorunlar yarattığını da ifade etti. Cihazlarının çalışmadığını söyleyenler ve yazılımı ilgisiz dosyalara müdahale etmekle suçlayanlar var. Bir kişi, Windows’u çalıştırmak için kritik öneme sahip dosyaları barındıran “System32”nin silinmesini istediğini bile iddia etti.

Gelen onlarca şikâyetin ardından geliştirici şirket Riot Games de konuya sessiz kalmadı. Şirket tarafından oyunculara verilen yanıtlarda, yaşanan problemlerin Vanguard yazılımı ile bir alakası olmadığı belirtildi ve başka şeylerden kaynaklanabileceği aktarıldı.

Hile karşıtı sistemler konusunda uzman olan Matt “K30” Paloetti isimli kullanıcı da bilgisayarının açılmadığını ve şarj olmadığını söyleyen bir kullanıcıya sorunun Vanguard ile alakalı olmadığını söyledi. Paloetti’ye göre bilgisayarını bir süredir yeniden başlatmayan kişiler, cihazı başlatmayı sağlayan anakart üzerindeki CMOS pilde sorun yaşıyor olabilirler. Birkaç kullanıcı da Paloetti’nin açıklamasını destekledi.

Tabii ki sorunun ana kaynağının bu olmadığını söyleyenlerin sayısı da hâlâ fazla. Vanguard piyasaya sürüldüğü anda böyle bir sorun yaşanması ilginç. Riot Games tarafından henüz başka bir açıklama bulunmuyor. Sorunun devam edip etmeyeceğini, nasıl çözüleceğini bekleyip göreceğiz.