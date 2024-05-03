Microsoft, ABD'deki polislerin Azure hizmetindeki yüz tanıma teknolojisini kullanmalarını yasakladı. Hizmet, halihazırda uzun zamandır tartışılıyordu...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, ABD polisi ile karşı karşıya gelme ihtimali olan bir karar aldı. Dev şirket, Azure bünyesinde sunulan yapay zekâ destekli yüz tanıma sisteminin polisler tarafından kullanılmasını yasakladı.

Azure, OpenAI tarafından geliştirilen görüntü analiz modelleriyle de entegrasyon desteğine sahipti. Microsoft'un aldığı kararın bu modelleri de kapsayacağı bildirildi. Böylelikle ABD polisinin gerçek zamanlı kimlik tespiti yapmasını sağlayan teknolojiye erişimi kesilmiş oldu.

Peki Microsoft, neden böyle bir karar aldı? Kimse bilmiyor...

Microsoft, aldığı kararın nedenine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak bu noktada bilinen bazı gerçekler var. Açık konuşmak gerekirse Microsoft'un yüz tanıma teknolojisi, geçtiğimiz yıldan beri tartışmaların merkezindeydi. Öyle ki bu tarz teknolojilerin, kişi mahremiyetini tehlikeye attığı düşünülüyordu. Ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin henüz tam anlamıyla doğru sonuç veremediği gerçeğini de unutmamak lazım.

Ancak şunu da belirtelim ki bazı ülkeler eninde sonunda yapay zekâ destekli polis ekipmanları kullanacak. Mesela Fransa'daki polisler, 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında yapay zekâ ile desteklenen gözlem ekipmanlarını test etmeye başladılar. Bu tür teknolojilerin ne kadar etkili olacağını önümüzdeki aylarda daha iyi anlayacağız.