AC/DC Gitaristi Ve Kurucularından Malcolm Young Öldü

Bir süredir kişilik bölünmesi olarak bilinen 'demans' hastalığıyla mücadele eden Young, 1975 yılında AC/DC'yi kardeşiyle birlikte kurarak, bir çok esere imza atmıştı.

AC/DC’nin kurucu üyesi ve gitarist Malcolm Young, Pazar günü 64 hayata gözlerini yumdu. Son üç yıldır bunama sendromuyla mücadele eden Young, bu nedenle kardeşi ile birlikte kurduğu Angus Young adını verdikleri gruptan ayrılmak zorunda kalmıştı. Onun yerine kuzeni Stevie Young geçmişti.

Grubunu Facebook sayfasında Young’ın ölümüyle ilgili bir haber yayınlandı. Yapılan açıklamada şöyle deniyor:

“AC/DC bugün, Malcolm Young’ın vefatını bildirmek zorunda kalmaktan ötürü derin üzüntü duymaktadır. Malcolm ve Angus, AC/DC’nin kurucusuydular. Muhteşem bir adanmışlık ve katkı sağlayan Young, grubun arkasındaki yönlendirici güçtü. Bir gitarist, şarkı yazarı ve hayal dünyası geniş biri olarak mükemmeliyetçi ve benzersiz bir insandı. Her zaman silahlarını giyinmiş olarak durur, istediği şeyi tam olarak yerine getirirdi. Çaba gösterdiği her şeyle gurur duyardı. Hayranlarına eşsiz bir sadakat duyardı.”

AC/DC’nin gitaristi olmanın yanında, Young ve kardeşi Angus, 1975’teki çıkış albümleri olan ‘High Voltage’dan 2014 yılındaki ‘Rock or Bust’a kadar grubun yayınladığı tüm şarkıların yazarlığını yaptılar.

Son birkaç yıl, müzik tutkunları için zor zamanlardı. Geçtiğimiz yıl Prince, Paul Kanter ve bir çok ünlüyü kaybetmiştik. Bu yıl ise diğerleriyle birlikte Young, ve Tom Petty’nin ölümüne şahit olduk.