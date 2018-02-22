Amazon, biri Los Angeles’a olmak üzere 6 tane daha içerisinde kasa ve kasiyer bulunmayan yeni sistem mağazalarından açmayı planlıyor.

Amazon Go mağazalarında alışveriş yapmak oldukça farklı bir deneyim. Çünkü mağazalarda kasiyer bulunmuyor ve istediğiniz ürünü alıp kapıdan çıkıp gidiyorsunuz. Daha sonra ürünlerin ücreti Amazon hesabınızdan otomatik olarak düşülüyor.

Market kasalarında saatlerce sıra beklememek, kasiyer ürünleri doğru geçmiş mi diye fişleri kontrol etmemek oldukça keyifli bir deneyim olabilir. Düşünsenize istediğiniz ürünü aldıktan sonra çıkıp gidiyorsunuz. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Amazon Go sattığı ürünleri ücretsiz olarak sunmuyor yada veresiye kabul etmiyor.

Markete girerken mobil uygulamasından barkod okutuyorsunuz ve hesabınızdaki bakiyeye göre aldığınız ürünler sepetinize ekleniyor. Markette kızıl ötesi tarayıcılar tarafından kontrol edildiğiniz içinde satın alma şansınız olmayan bir ürünle oradan ayrılamıyorsunuz.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde Amazon, biri Los Angeles’a olmak üzere 6 tane Amazon Go Mağazası daha açmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Teknoloji firmasının gıda ve içecek sektörüne de kasiyersiz mağaza anlayışıyla girmesinden sonra ilerleyen dönemde hepimizin bildiği süpermarket ürünlerinin de satılacağı konusunda söylentiler bulunuyor. Yakında ülkemize ürün göndermek için kendi kargo servisini kuracak olan Amazon, hazır işe başlamışken birde mağaza açmak konusunda çalışmalara başlasaydı çok güzel olurdu. Ancak sıra bize gelene kadar uzun bir süre beklememiz gerekebilir.