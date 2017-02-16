Sadece amiral gemisi modelleriyle değil giriş ve orta seviyedeki telefonlarıyla da adından söz ettiren HTC’nin artık sadece üst seviye modellere odaklanacağı ortaya çıktı.

Çoğumuz HTC’yi gerçekten lüks algısı yaratabilen şık tasarıma sahip amiral gemisi telefonlarıyla tanıyoruz ancak şirket ne yazık ki birkaç yıldır yenilikçi davranmadığı için rakiplerinin gerisinde kalıyor ve beklediği başarıyı elde edemiyor.

Öte yandan ekonomik zorluk içinde olan şirket genellikle giriş ve orta seviye modellerinden gelir elde etmeye çalışsa da bu noktada beklentilerin üstünde bir fiyat politikası izleyerek istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.

HTC 10 modelinde de beklentilerinin gerisinde kalan HTC, bu yıl yenilikçi davranmadığının farkına vararak ilk adımını HTC U serisiyle attı. Şimdi ise üst seviyedeki deneyimini daha yenilikçi fikirlerle birleştirmeye hazırlanan şirket artık sadece orta-üst ve üst segmentte telefon üretmek istiyor.

Mevcut ekonomik durumu nedeniyle giriş ve orta seviyede kâr elde edememesinden dolayı artık HTC’nin sadece orta-üst ve üst seviye telefonlara odaklanacağı, böylelikle fazla satış adedine ulaşmasa da yüksek kâr elde etmeyi amaçladığı ortaya çıktı.

Görünüşe göre HTC, akıllı telefon tarafındaki politikalarını tamamen değiştirerek Android dünyasının Apple’ı olma hedefinde.