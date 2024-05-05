Xbox Game Pass'e yakın zamanda eklenmesi planlanan büyük oyunlardan biri sızdırıldı. İddiaya göre sevilen RPG Lords of the Fallen, kütüphaneye eklenecek.

Microsoft’un aylık belli fiyat karşılığında oyuncuların yüzlerce oyuna ulaşmasını sağlayan Xbox Game Pass, her ay yeni oyunlarını bizlerle buluşturuyordu. Kütüphaneye sık sık büyük oyunların eklendiğini de görüyorduk. Örneğin yakın zamanda EA Play ile Ultimate katmanına Star Wars Jedi: Survivor eklenmişti.

Şimdi ise yeni gelecek büyük oyunla ilgili bir sızıntı ortaya çıktı. Xbox paylaşımlarıyla tanınan “eXtas1s”in iddiasına göre sevilen bir RPG yakında Game Pass kütüphanesine eklenecek.

1.130 TL’lik Lords of the Fallen’ın ay sonu Game Pass’e gelebileceği konuşuluyor

Söylentiye göre bu oyun, Lords of the Fallen olacak. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan iddia, oyunun Mayıs sonunda Game Pass’e ekleneceğini söylüyor. Xbox, birkaç gün önce mayısın ilk yarısında gelecek oyunları açıklamıştı. Mayısın ikinci yarısında neler ekleneceğini ise ayın ortalarına doğru açıklayacak. Bu iddianın doğru olup olmayacağını o zaman öğreneceğiz.

HEXWORKS tarafından geliştirilen ve CI Games’in yayımladığı Lords of the Fallen, Ekim 2023’te çıkış yapmıştı. RPG, souls-like türlerindeki karanlık fantezi unsurları içeren bu yapımda uçsuz bucaksız bir dünyaya gidiyor ve efsane Dark Crusader’lardan biri olarak iblis tanrı Adyr’i devirmek için destansı bir maceraya atılıyoruz. Oyun, karışık yorumlar alsa da genel anlamda beğenilmişti.

Lords of the Fallen’ın Steam’de 34,99 dolarlık (1.132 TL) bir fiyata sahip olduğunu belirtelim. Xbox’ta ise 900 TL’ye satılıyor.

Lords of the Fallen fragmanı:

Game Pass’e mayıs ortasına kadar eklenecek oyunları merak ediyorsanız: