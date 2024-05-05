Timsahların ağzının açık bir şekilde durduğunu çoğu zaman belgesellerde görmüşüzdür. Peki bu davranışın sebebi ne?

Tabii ki hayvanlar âleminde her davranışın arkasında oldukça mantıklı sebepler olduğu gibi timsahların bunu yapmasının da bir nedeni var.

Cevap ne olursa olsun, bu davranışlarının oldukça garip olduğu âşikar.

Şimdi gelelim sebebine.

Güneş altında ağzını açarak dinlenen bir timsah, aslında doğanın ona sunduğu serinleme yöntemini kullanıyor olabilir.

Bilim insanları da timsahların bu davranışının, aşırı sıcaklardan korunma çabası olduğunu belirtiyor. Serinlemek, bu büyük yırtıcıların hayatta kalma stratejilerinin bir parçası.

Ancak timsahların ağzını açık tutması sadece serinlemeye yaramıyor. Bazı küçük kuş türleri, timsahların dişlerinde biriken artıkları temizleyerek hem kendilerine besin bulmuş olur hem de timsahların ağız sağlığına katkıda bulunur. Yani aralarında simbiyotik ilişki var diyebiliriz.

Peki hiç ısırmıyorlar mı?

Örneğin bazen vahşi hayvanlarla ilgilenen insanlara, timsah saldırdığını çok nadiren de olsa görmüşüzdür veya duymuşuzdur. Ancak çoğunlukla timsahlar, pek de saldırmazlar.

Hayvan bakıcıları, tehlikeli hayvan türleriyle nasıl güvenli bir şekilde etkileşime girecekleri konusunda eğitilirler. Zaten çoğunlukla saldırmakla ilgilenmezler ancak ani hareketler, avcı içgüdüsünü tetikleyerek saldırma eğiliminde bulunabilirler.

Bunun en büyük örneğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz. (0:57’de başlıyor.)

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