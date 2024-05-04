Halı sahaya bir kez bile olsa giden herkes yapay çimlerin arasındaki küçük siyah parçacıkları hatırlar. Peki bu parçacıkların çimlerin arasına serpiştirilmesinin amacı ne?

Halı sahalar çoğu kişinin stres atmak için ilk çözümü. Tabii ki profesyonel futbolcular gibi çim sahalarda top koşturmak isterdik ancak halı sahalarda suni çim üzerinde oynuyoruz.

Bu suni çimlerin arasında bulunan minik siyah parçacıklara da şahit olmuşsunuzdur. Hatta bu siyah parçacıkları maçın ardından eve geldiğimizde kramponumuzdan çıkarmaya uğraşırız. Peki bu parçalar sadece ayakkabımızda biriksin diye yapılmadığına göre, ne işe yarıyor?

Asıl isimleri ''granül''

Halı sahalarda kullanılan bu küçük siyah parçacıklar, genellikle geri dönüştürülmüş kauçuktan yapılıyor ve ‘’granül’’ olarak adlandırılıyor. Kendisi biraz küçük olsa da aslında pek çok işe yarıyor.

Maç sırasında yaşanan pozisyonlarda oluşabilecek sakatlıklara karşı bir önlem aracı görevindeler.

Daha detaylı açıklarsak granüller, oyuncuların düşmesi ya da zıplaması sırasında oluşan darbenin ya da bir diğer deyişle şokun emilmesine yardımcı oluyor, böylece sakatlık riski de azalıyor.

Oyunun daha zevkli olmasına katkı sağlıyorlar

Granüllerin bir diğer iyi yanı da oyunun akıcılığına katkı sağlaması. Zeminin kaygan olmamasını ve oyuncuların ayaklarının yerden kaymamasını sağlıyorlar. Yani sahanın daha yumuşak ve konforlu olmasına yardımcı oluyolar. Ayrıca granüller sayesinde topun sekme oranı da artıyor ve oyun daha zevkli bir hâle geliyor.

Granüllerin fayda sağladığı noktalardan biri de hava koşulları.

Bu kauçuk parçacıklar, hava şartlarına karşı belirli bir yalıtım sağladığından, zemin sıcaklığını daha dengeli tutmaya yardımcı oluyor.

İşe yaradığı tüm bu noktaları okuduktan sonra, en azından ayakkabımızı granüllerden arındırırken harcadığımız çabanın faydalı amaçlar uğruna olduğunu anlamak güzel.

Binbir uğraşla organize ettiğiniz halı saha maçlarında hiç eksik adamınız olmaması dileğiyle. Benzer içeriklere göz atmayı unutmayın: