Sektörden sızıntılarıyla tanınan bir X kullanıcısı, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın birçok sorunu olduğunu iddia etti ve şirketi yanıltıcı reklam yapmakla suçladı. Toplu dava açılması çağrısında bile bulundu.

Samsung, şubat ayında yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S24’ü tanıttı. Cihaz, hem satışlar konusunda çok başarılı oldu hem de kullanıcıların beğenisini topladı. Tabii ki başarısında yapay zekâ özellikleri de öne çıktı.

Ancak bu tamamen hatasız olduğu anlamına gelmiyor. Son zamanlarda birçok kez kullanıcıların Galaxy S24 cihazları etkileyen problemlerden şikâyet ettiğini görmüştük. Şirket, güncellemelerle bunu çözmeye çalışıyordu. Şimdi ise bunlara yenileri eklendi.

Bir kullanıcı, Samsung’u sahtekar olarak nitelendirdi, toplu dava çağrısında bulundu

Sektörden paylaşımlarıyla tanınan ve bu konuda oldukça popüler olan ICE UNIVERSE isimli kullanıcı, Galaxy S24 serisinin en üst seviye modeli S24 Ultra’nın sorunlarını sıraladı. Sorunlar, henüz teknoloji devi tarafından kabul edilmezken kullanıcı, Samsung’u yanıltıcı reklam yapmakla suçladı.

ICE UNIVERSE tarafından paylaşılan sorunlara bakalım. İddiasına göre S24 Ultra’nın ekranı parlaklığı düşük seviyelere indirildiğinde grenli gibi gözüküyor. Ayrıca kamerasında hatalı renkler olduğunu söylerken telefoto kamerasında problemler olduğunu da iddia etmiş. Bunlar dışında Ultra’nın 5x kameralarının çoğunda beyaz nesnelerin parlamasına neden bir donanım hatası olduğunu söylerken alt hoparlörün de bir tasarım hatası olduğunu ve S Pen yuvasının çarpık göründüğünü de ekliyor.

Samsung’un iddia ettiği gibi özelliklerin cihazlarda yer almadığını söyleyen kullanıcı, şirketi “sahtekâr” olarak nitelendirdi. Takipçilerine cihazı almamayı tavsiye eden ICE UNIVERSE, toplu dava açılması çağrısında bile bulundu.

Tabii ki bunların hepsi iddia. Bahsi geçen sorunların ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor. Eğer gerçekten yaşanıyorlarsa Samsung muhtemelen yakın zamanda düzeltecektir. Dava açılma ihtimali de pek gerçekçi değil. Yaygın olduğu bile belli olmayan bu tarz sorunlardan bir dava geleceğini söylemek doğru olmaz.