‘Apple, Yakında iPhone X’un Üretimini Durduracak!’

AppleInsider’ın iddiasına göre Apple, Çin’de beklediği ilgi görmediği gerekçesiyle iPhone X’un üretimini yakın gelecekte durduracak.

Yaklaşık 20 yıldır Apple ve Apple ürünleriyle ilgili bilgiler paylaşan AppleInsider, çok ciddi bir iddiada bulundu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yaptığı değerlendirmelerinden bahsedilen haberde, analistin siparişlerde düşüş yaşandığına ve beklenen talebin gelmediğine yönelik söylemlerine vurgu yapıldı. Bu sebeple iPhone X’un üretiminin en geç önümüzdeki yaz aylarından itibaren durdurulacağı konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, şirketin 2014 yılında sunduğu iPhone 5C modelinden sonra ilk kez bir modelin üretimi bu kadar erken durdurulmuş olacak.

Apple’la ilgili nokta atışı tahminleriyle bilinen Kuo, söz konusu olayla ilgili şunları söyledi: "Çin'de iPhone X'in çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çin'de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X'in ön üst tarafındaki siyah polarize 'çentik', ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus'ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi."

ABD merkezli bir araştırma şirketi olan Cowen ise yeni iPhone’lara olan ilginin, Apple tarihinde görülmemiş düzeyde düşük olduğuna dair bir rapor yayınladı.