Asus Zenfone Max Pro M1 - Fiyatı ve Özellikleri

Asus’un yeni akıllı telefonu Zenfone Max Pro M1 tanıtıldı. İlk başta Hindistan’da satışa sunulacak akıllı telefon, 5000 mAh’lik bataryasıyla dikkat çekiyor.

Daha çok ekran kartı ve dizüstü bilgisayarları ile adını duysak da, akıllı telefon sektöründe de sağlam bir kitleye sahip olan Asus, 5000 mAh’lik bataryaya sahip Zenfone Max Pro M1’i duyurdu. Fiyat-performans segmentinde olan akıllı telefonda, Qualcomm’un orta seviye yonga setlerinden Snapdragon 636 bulunuyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullanan cihaz, özellikle Xiaomi’nin Redmi Note 5 Pro’suna karşı mücadele verecek. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı imkanı sunan Zenfone Max Pro M1 ilk başta Hindistan’da satışa sunulacak, ancak sonrasında Tayvanlı üreticinin ülkemiz dahil diğer ülkelere de telefonu getirmesi bekleniyor.

5000 mAh Bataryayla Günden Fazlasını Çıkarın

5000 mAh’lik bataryaya sahip akıllı telefonun 3GB/32GB depolama alanı olan sürümü yalnızca 165 dolar olacak. Bu fiyat, telefonun ülkemizde ortalama 1000 TL civarında piyasaya sunulmasını sağlayacaktır. 3 Mayıs’tan itibaren Hindistan’da satışa sunulacak akıllı telefonun, önümüzdeki haftalarda 6GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan 225 dolarlık bir sürümü de yayınlanacak.

Asus ZenFone Max Pro M1’in Teknik Özellikleri

5.99 inç 18:9 FHD+ IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

Adreno 509 GPU

3GB/4GB/6GB

32GB/64GB (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir

f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP ve 5MP çift arka kamera

f/2.0 diyafram aralığına sahip 8MP ön kamera

VoLTE, Wi-Fi ile LTE 802.11 b / g / n, AptX ile Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 with AptX, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm ses girişi

5000 mAh (5V / 2A hızlı şarj)

Parmak İzi Okuyucu

Meteor Gümüş, Derin deniz siyahı

Asus, Zenfone Max Pro M1’i Hindistan’da piyasaya sürdüklerini, ancak küresel piyasalarda bu telefonu satma olasılığının her zaman açık olduğunu belirtti.