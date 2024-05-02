Kung Fu Panda serisinin son filmi, başarısıyla 2 milyar dolar barajını geçen animasyon serilerinde DreamWorks'ü lider hâline getirdi.

Animasyon yapımlarıyla adından sık sık söz ettiren DreamWorks, Kung Fu Panda 4'ü sadece 85 milyon dolara yaptıktan sonra gişede büyük bir başarı kazandı ve 500 milyon doların üzerinde küresel hasılata imza attı. Bu bile başlı başına büyük başarı olmasına rağmen Panda Po'nun tek zaferi bu olmadı.

Uzun yıllardır Disney'in gölgesinde kalan DreamWorks, Kung-Fu Panda serisinin başarısı sayesinde toplamda 2 milyar doların üzerinde gişe yapan en çok seriye sahip stüdyo olmayı başardı. DreamWorks imzalı Madagascar ve Shrek serileri de 2 milyar doları aşmayı başarmıştı.

İşte 2 milyar dolar ve üstünde gişe yapan animasyon serileri

Seri Adı Film Sayısı Gişe Despicable Me (Çılgın Hırsız) 5 4,65 milyar dolar Shrek 6 4,02 milyar dolar Toy Stroy (Oyuncak Hikâyesi) 5 3,27 milyar dolar Ice Age (Buz Devri) 5 3,22 milyar dolar Frozen (Karlar Ülkesi) 2 2,74 milyar dolar Kung Fu Panda 4 2,32 milyar dolar Madagascar 4 2,27 milyar dolar

Listede yer alan yapımlardan Shrek, Madagascar ve Kung Fu Panda serileri DreamWorks çatısı altında üretildi. Disney ise Toy Story ve Frozen ile bu listeye girdi. Aslında Aslan Kral da toplamda 2 milyar doları geçti ancak 2. film live action sayıldığı için seri bu listede kendine yer bulamadı.

Öte yandan Disney'in 2 milyar dolara çok yakın olan ancak bu eşiği aşamayan çok sayıda serisi olduğunu da belirtelim. Örneğin Kalıp Balık Nemo serisi 1,96 milyar dolar, The Incredibles ise 1,88 milyar dolar gişeye imza attı. Yine de DreamWorks'ün başarısı takdire şayan. Bugüne kadar toplamda 47 filme imza atan stüdyonun yapımlarından 14'ünün bu üç seriye ait olduğunu da belirtelim.