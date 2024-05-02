Kanada'nın Nefes Kesen 2 Milyar Dolarlık Projesi: Bu Kadar Parayı Neden Harcadıklarını Öğrenince Şaşıracaksınız!

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Kanada'nın Vancouver şehri, şehri kalkındıracak inşaat için ciddi bir yatırım yapıyor. Peki, bu büyük bütçe neden ve nasıl kullanılıyor?

Vancouver'ın sokakları altında, gözlerden uzak dev bir yapılanma devam ediyor. 2 milyar dolarlık bir metro hattı inşaatıyla şehir, geleceğe yatırım yapıyor.

Peki neden bu kadar büyük bütçe ayırmaya değer buldular dersiniz?

Vancouver, önümüzdeki yıllarda beklenen nüfus patlaması için hazırlıklarını şimdiden yapıyor.

Kanada

Kent, özellikle konut kriziyle boğuşurken halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2 milyar dolarlık dev bir yeraltı metro hattı projelerine imza attı.

Proje tamamlandığında sadece kentsel gelişimi değil, aynı zamanda yeni bir şehir merkezini de tetikleyecek. Yeni istasyonlar ve zorlu tünel kazıları, bu mega projenin mühendislik harikası olmasının nedenlerinden sadece birkaçı.

Vancouver, dünya standartlarında yaşanabilirlikle biliniyor.

Kanada Broadway metro inşası

Fakat bu yaşanabilirliği devam ettirebilmek için şehir, yoğun bir şekilde altyapı geliştirmelerine yatırım yapıyor.

Broadway koridoru, British Columbia'nın en büyük ikinci iş alanı olmasına rağmen düşük yoğunluklu konutlar ve yetersiz ofis alanı ile dikkat çekiyor.

Kanada Broadway metro inşası

Yeni metro hattı, bölgeye on binlerce yeni ev ve iş yeri getirilmesini sağlayacak. Ancak bu yapıları hayata geçirmek için önce zemin altında Broadway Metro hattının inşası gerekiyor.

Proje, 2,1 milyar dolarlık bir bütçe ile SkyTrain hafif raylı sisteminin büyük bir uzantısını içeriyor.

Kanada Broadway metro inşası

Altı yeni yeraltı istasyonu ve beş kilometre uzunluğunda ikiz tünel içeren bu çalışma, şehrin ulaşım yükünü hafifletmek ve yeni kentsel yapılaşmalara olanak tanımak için kritik öneme sahip.

Bu büyük yatırımın şehir üzerindeki etkileri çok yönlü. Yeni metro hattı, yerel ekonomiyi canlandıracak, iş imkânları sunacak ve daha fazla konut inşa edilmesine olanak tanıyacak.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Roma’ya Metro İnşa Edilememesinin Arkasındaki Nedeni Öğrenince Çok Mantıklı Bulacaksınız
İLGİLİ HABER

Japonya, Okyanusun Ortasındaki Bu İki Adet "Kaya"yı Korumak İçin Neden 600 Milyon Dolar Harcadı?
İLGİLİ HABER

Tokyo ve New York Metrosunu Kıyaslayan Bu Araştırmayı Okuyunca Japon Teknolojisine Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız!
İLGİLİ HABER

Özellikle Metro Girişlerinde Her Gün Kullandığımız Turnikeleri Tasarlayıp Dünyaya Yayılmasını Sağlayan İstanbullu
İLGİLİ HABER

Metrolarda Koltuk Düzeni Neden Otobüslerdeki Gibi Arka Arkaya Değil de Yan Yana? Sebepleri Enteresan!

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler