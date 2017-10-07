Ay'ın Atmosferini Antik Volkanlar Oluşturmuş

Ay gezegenemizin uydusu olması yüzünden, uzay ve diğer gezegenlerle ilgili yaptığımız çalışmaların binlerce yıldır merkezinde. Ancak her geçen gün Ay hakkında yeni bilgiler de elde ediliyor.

Üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya'nın uydusu olan Ay, bilimsel çalışma biçimi geliştirilmeden önce bile, erken dönem bilim insanlarının (felsefeciler veya matematikçiler gibi) hep ilgi alanı olmuştur. Binlerce yıldır insanlık bu uydu hakkında çalışmış olsa da her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Ay'ın aslında şu an yerçekim alanının çok düşük olmasından kaynaklı bir yerçekimi yok. Ancak yeni bir çalışmaya göre bu hep böyle değildi.

NASA için Ay ve Gezegenler üzerinde çalışma yapan David A. Kring ve Debra H. Needham'ın ortaya koyduğu yeni bir çalışmaya göre, Ay'ın bundan 3.5 milyar yıl önce yüzeyi aktif volkanlarla kaplıydı. Ay yüzeyindeki toza benzer toprak tabakasının oluşmasından sorumlu bu volkanlar aynı zamanda, aynı dönemlerde Ay'ın atmosferini de oluşturan etmenler olduğu anlaşıldı.

"Araştırmada tespit edilen antik volkanik aktivite alanları"

Bu araştırmalar sayesinde bir dönemler çoğunlukla karbon monoksit ve sudan oluşan bir atmosfere sahip olduğu anlaşılan uydumuzun, o dönemlerde dünya yüzeyinde yaşayanlar için bile oldukça görünür bir atmosfer olduğu da anlaşıldı. Şu an ki oldukça siyah ve beyaz renklere sahip olan ayımızın daha renkli bir yer olduğunu düşünsenize!

NASA'ya bağlı Marshall Uzay Uçuş Merkezi ve Ay Gezegeni Enstitüsü'nün desteğiyle yapılan bu araştırma, ayrıca Ay'ın atmosferinin bundan 70 milyon yıl önce dağıldığını ve atmosferindeki suyun bir kısmının ya uzaya dağıldığını ya da ayın yüzeyinin belirli kısımlarında donduğunu da tespit etti. Bakalım yakın komşumuz Ay ile ilgili daha neler çıkacak. İlgili araştırmanın detaylı makalesine bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.