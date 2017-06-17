Aziz Sancar: "Evrim Tartışmaları, Beni Çok Üzdü"

Gururumuz Aziz Sancar, son zamanlarda iyice harlanan evrim tartışmaları konusunda fikirlerini paylaştı.

Nobel ödülü kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşatan dünya çapında ünlü Türk bilim insanı Prof.Dr.Aziz Sancar, yeni bir başarıya daha izma attı. Sigara kullanımının insan DNA'sına nasıl zarar verdiği konusu üzerine bir çalışma yapan Sancar, bu çalışmada elde ettiği sonuçlar ile sigara kullanan kişileri bu alışkanlıklarından, bilimsel veriler dahilinde vazgeçirmeyi umut ediyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programda konuşan Sancar, programa katılan öğrencilere iki tavsiyede bulundu; siyasetle uğraşmayın ve sigara içmeyin.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışma sonucunda sigara kullanımının insan DNA'sına verdiği zarara dair önemli bulgular elde eden Sancar, ses getiren bu çalışması hakkında şunları söyledi:

"Nobel aldıktan sonra araştırma yapmak çok zor çünkü çok istek oluyor fakat ben her isteğe 'Evet' demedim, fuzuli işlerle uğraşmadım, çalışmalarıma devam ettim ve bu önemli araştırma ortaya çıktı. Sigaranın zararlı olduğu yıllardır söyleniyor. Çok insanımız sigara içiyor. Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 30'u sigaradan oluyor. Bizim araştırmamızda ulaştığımız sonuç şu: İnsan genomunda 6 milyar ünite var. Sigaranın tüm bu 6 milyar ünitede oluşturduğu zararın haritasını çıkardık. İnşallah bunu görünce insanlarımız korkar ve sigarayı bırakır."

Evrim tartışmaları gereksiz!

Sancar'ın programında yeni çalışması kadar nobel ödülünden sonra özellikle ülkemizde tekrar gündeme gelen evrim teorisi de gündemdeydi. Uzun bir süre ülkemizde tartışılan ve hala bu tartışmaların devam ettiği evrim konusuna, bir öğrencinin din ile bilim arasındaki ilişki üzerine sorduğu sorudan değinen Sancar, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye'deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz." ifadelerini kullandı.