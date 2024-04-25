Almanya'da 24 yaşındaki bir mağaza çalışanı, otomobil fuarına götürdüğü 110 milyon TL'lik Ferrari F40 ile kaza yaptı ve araç kullanılmaz hâle geldi.

Ferrari'nin 40. yılı için özel üretilen F40 modeli, firmanın kurucusu olan Enzo Ferrari tarafından onaylanmış son Ferrari modeli olarak özel bir konuma sahip. 1987 yılında çıkan ve sadece 1315 adet üretilen bu araçtan geriye kaç tane kaldığı bilinmiyor. Ferrari F40'ın son örneklerinden biri ise Almanya'da bir kazada pert oldu.

24 yaşındaki bir galeri çalışanı tarafından sergilenmek üzere bir otomobil etkinliğine götürülen Ferrari F40, Stuttgart'ta Engelberg'de tünelden geçerken kaza yaptı. Kazanın ardından aracın özellikle ön kısmı ciddi hasar aldı. Enzo Ferrari'nin "son ustalık eseri" olarak adlandırılan model 471 beygir güç üreten ikiz turboşarjı 2.9 litre V8 motora ve manuel 5 vites kullanıma sahipti. Tabii bu denli nadir ve pahalı bir aracın bir etkinliğe neden çekiciyle değil de sıradan bir galeri çalışanı tarafından sürüş yapılarak götürüldüğü ayrı bir soru işareti...

Arabayı toparlamak mümkün olabilir

Kazadan önce 3.2 milyon dolara satışa çıkarılmış olan araç her ne kadar ağır hasarlı gözükse de tamamen hurdaya dönüşmemiş olabilir. Aracın sahibi olan Mechatronik adlı firmadan bir açıklama gelmese de kaza görüntülerine göre hasar genel olarak kaporta hasarı. Ön tampon, yan paneller ve kaput tamamen sökülmüş gibi aracın etrafına dağılmış durumda gözüküyor. Ayrıca ön tampon da ortalıkta gözükmüyor.

Aracın ön süspansiyonları ve motor takımı ciddi bir hasar almadıysa F40'ı kurtarmak mümkün olabilir. Yine de aracın büyük değer kaybedeceği muhakkak.