Xiaomi, evcil hayvanlar için tasarladığı kablosuz su sebilini duyurdu. Akıllı ürün, suyun filtrelenmesini sağlarken uzaktan takip imkânı da sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mijia markası altında akıllı ev aletleri üretmeye devam ediyor. Geçmişte oldukça ilginç ürünlerle karşımıza çıkan şirket, şimdi de kablosuz evcil hayvan sebili üretti. Sahip olduğu 5.000mAh batarya ile tek şarjla 4 aya kadar kullanılabilen ürün hem dostlarımız hem de bizler için hayat kurtarıcı olacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin evcil hayvanlar için geliştirdiği kablosuz su sebili, 3 litrelik su kapasitesine sahip. Şirkete göre bu miktar, yetişkin bir kedinin 3 haftalık su ihtiyacını karşılamaya yetecek. Böylelikle cihazı bir kez aktifleştirdiğinizde haftalar boyunca bir daha su tazeleme derdiniz olmayacak.

Xiaomi'nin su sebili böyle görünüyor

Xiaomi'nin su sebili, sıradan bir ürün değil. Bu cihaz, suyun filtrelenmesini sağlayan bir teknolojiye de ev sahipliği yapıyor. Böylelikle evcil hayvanınız, temiz su içmiş oluyor. Üstelik farklı farklı modlara sahip olan ürün, hayvanları su içmeye teşvik ediyor. Xiaomi'ye göre bu su sebili, hayvanlarda sıklıkla görülen üriner anemi riskini azaltıyor.

Xiaomi'nin uygulamasına bağlayarak su seviyesini takip edebileceğiniz ürün, şimdilik sadece Çin pazarında satılıyor. Bu akıllı cihazın fiyatı ise sadece 34 dolar olarak açıklandı.