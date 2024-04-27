Rus petrol tankerleri, yetkililerin onları göremeyeceği şekilde bir anda kaybolabiliyor. Böyle gizemli bir şeyin altında ne yatıyor olabilir ki?

Gemiler, korsanların istila ettiği sularda seyahat ederken güvenlik nedeniyle kararabilir ve görünmez. Ancak bizim birazdan bahsedeceğimiz sebep bambaşka.

Joe Biden ile başlayarak yavaş yavaş karanlık sulara ineceğimiz konunun detaylarını incelemeye başlayalım.

Joe Biden, 2022 yılında bir kararname imzaladı.

Joe Biden; Rus petrolü, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklayan bir idari kararname imzalamıştı. Kararnamede, İngiltere de aynı şekilde Rus petrolünü aşamalı olarak yasaklıyordu. Petrol tankerlerinin haritadan kaybolmasına dair aklınızda birkaç ışık yanmış olmalı…

Anlaşma imzalandıktan sonra birçok yasa dışı olay rapor edildi.

Kararnameden sonra ticari sularda, yasa dışı aktivitede ciddi oranda artışlar görülmeye başlandı. Tankerler, normalde kapatmaları yasak olan transponderlerini (radar sorgulamasına cevap vermek için tasarlanmış; yer, hız gibi temel bilgileri ileten elektronik cihaz) saatlerce kapalı tutuyordu.

Bu sistemi devre dışı bırakmak ya da manipüle etmek, bir “tehlike” ve “aldatıcılık” olarak nitelendirildiğinden tankerler, illegal bir şey yapmaya çalışıyordu. Hatta raporlara göre Ukrayna’daki savaşın başlamasından önceye kıyasla bu faaliyetler %600 oranında artmıştı.

Kesin bir yargıya varılmasa da Rusya’nın bunu yaptırımlardan kaçmanın bir yolu olarak kullandığı öne sürülüyor.

Rusya, bu ihracatı gizli yollardan yapmak adına transponderlerini kapatarak nerede olduğunu gizliyor ve saman altından su yürütüyor gibi görünüyor. Üstelik bu durum yalnızca ham petrolde değil, benzer petrol türlerinin tankerlerinde de ortaya çıkabiliyor.

Aynı şekilde ABD de, Venezuela ve İran’a yaptırımlar uygulaması ve bu ülkelerden petrol almayı yasa dışı hâle getirmesiyle de benzer olaylar yaşanmıştı. Sözün özü, bu tip ilginç durumlar, uluslararası ilişkilerdeki karmaşık dinamikleri ve enerji politikalarının bir yansımasını gözler önüne seriyor.

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