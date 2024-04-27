MrBeast'in hem YouTube hem de X üzerinden yayımladığı "Terkedilmiş Bir Şehirde 7 Gün Hayatta Kaldım" videosu kurgu çıktı. Videoda gördüğümüz yer, aslında turistler ve yerliler tarafından sıkça ziyaret edilen Hırvatistan'daki bir sahil bölgesi. Üstelik bir şehir bile değil.

254 milyon abonesiyle dünyanın en popüler YouTuber’ı konumunda bulunan MrBeast, farklı türlerden yaptığı videolarla karşımıza çıkıyor. Kendini ve ekibini zorlu durumlara soktuğu “challenge” videolar da bunlardan biri.

Ünlü YouTuber, geçtiğimiz haftalarda hem YouTube hem de X üzerinden “Terkedilmiş Bir Şehirde 7 Gün Hayatta Kaldım” isimli bir video yayımlamıştı. Bu videoda, terk edildiği iddia edilen ve sadece arabayla erişilebilen şehirde 1 hafta hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ancak ortaya çıkan bilgiler, durumun pek de öyle olmadığını gösterdi.

MrBeast’in videosu şu şekilde:

Terk edilmiş olduğu iddia edilen yer, şehir bile değilmiş, halk tarafından sıkça ziyaret edilebiliyormuş

X üzerinden okuyucular, MrBeast’in videosuna topluluk notu ekleyerek videonun kurgu olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre terk edildiği iddia edilen yer, aslında Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bulunan Kupari isimli halka açık olan bir bölge. Hatta şehir bile değil, sadece terk edilen birkaç binadan oluşuyor. Bu binalar, 1991-1995 yılları arasında devam eden Hırvatistan Savaşı sırasında zarar görmüş ve bu hâli almış. Bakanlığın kontrolü hâlindeymiş ve insanlar tarafından ziyaret edilebiliyormuş. Hatta 3 dakika yürüme mesafesi uzaklıkta bir bar bulunduğu bile söyleniyor.

Turistlerin ve yerlilerin gelmemesi için para ödenmiş

Videoyla ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla da sınırlı değil. Express tarafından paylaşılan bir habere göre Dubrovnik’in güneyinde bulunan Kupari isimli bu sahil bölgesi, aslında turistler ve yerliler arasında popüler olan bir noktaymış. Aynı şekilde videoda terk edilmiş olan otel kompleksi de sıkça ziyaret edilen bir gezi noktasıymış.

İddiaya göre MrBeast, video çekimleri sırasında bölgenin turistler veya yerliler tarafından ziyaret edilmemesi için para ödemiş. Kleine Zentug’un paylaştığı bir haber, videodaki binaların toplam 31 bin 500 euro parayla kiraladığını ve bu şekilde insanların uzak tutulduğunu gösteriyor. Hatta çekimler boyunca etrafta kimsenin yürümesine bile izin verilmemiş.

Hayranları hayal kırıklığına uğratacak birkaç bilgi daha var. Bölgeden gelen bilgilere göre videodaki 7 gün, üst üste çekilmemiş ve daha uzun bir süreye yayılmış. Nedeni ise ekipte bazı kişilerin sağlık problemleri yaşaması. Bunların dışında bölgeye arabayla erişim olduğu da söyleniyor. Yani videodaki sadece helikopterler gidiliyor iddiası da doğru değil.

Tüm bunlar, MrBeast’in bu tarz videolarının pek de hayranlar tarafından sanıldığı gibi zorlayıcı olmayabileceğini ve gösteriyor. Ünlü YouTuber’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.