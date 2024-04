Yeni bir sızıntı, PlayStation ağındaki büyük oyunların 2023 ortasına kadarki indirme sayılarını ve finansal gelirlerini ortaya koydu. Verilerde toplam 4 milyar dolar gelir elde edildiği ve 171 milyon indirmenin gerçekleştiği görüldü. Peki en çok hangi PlayStation oyunları indirildi?

Marvel’s Spider-Man oyunlarıyla tanıdığımız Insomniac Games, geçtiğimiz yıl büyük bir saldırının kurbanı olmuştu. Saldırı sonucunda hem şirket hem de PlayStation’la ilgili çok sayıda dosya sızdırılmıştı. Şimdi de bu sızıntıda ortaya çıkan belgelerden yeni bilgiler edinildi.

ResetEra üstünden yakın zamanda paylaşılan dosyalar, PlayStation ağına (PSN) ait bilgileri içeriyor. Hizmetin ilk çıktığı zamanlara kadar uzanan dosyalarda, büyük oyunların dijital indirme sayıları ve finansal gelirleri görülebiliyor.

Toplam 171 milyon indirme, 4 milyar dolar gelir

Dosyalar, 2023 yılının ortasına kadar bilgileri içeriyor. Birinci parti oyunların ne kadar indirildiğini ve ne kadar kazandırdıklarını görebiliyoruz. Örneğin 2020 yılında piyasaya sürülen The Last of Us 2, toplamda 242 milyon dolar gelir elde etmiş. Oyunun dijital indirme sayısı ise 6,3 milyon.

Insomniac imzası taşıyan Marvel’s Spider-Man’in en başarılı oyun olduğu da görülebiliyor. 2018’de çıkış yapan yapım, 2023 ortasına kadar 315 milyon dolar gelir elde ederken 8.3 milyon kez indirilmiş. 2022’de piyasaya sürülen ve ikinci sırada yer alan God of War: Ragnarök ise 279 milyon dolar gelir ve 4,2 milyon indirmeyle karşımıza çıkıyor.

Listede 500’den fazla PlayStation oyununa ait veriler var. Çoğunluğu büyük oyunlardan oluşsa da klasikler ve el konsolu yapımları da yer almış. Tüm oyunlardan elde edilen gelir ise 4 milyar dolar. Toplam indirme sayısı ise 170 milyon. En çok indirilen oyunları aşağıda görebilirsiniz. Bunalrın dijital indirmeler olduğunu, fiziksel satışların dahil olmadığını tekrar belirtelim.

2023 ortasına kadar PSN’de en çok indirilen PlayStation oyunları