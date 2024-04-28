Abu Dabi Otonom Yarış Ligi 2024'ün ilk yarışı, geçtiğimiz gün tamamlandı. Araçlar yapay zekâ tarafından yönetilirken eğlenceli anlar da yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan "Yas Marina" isimli Formula 1 pisti, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda; Abu Dabi Otonom Yarış Ligi (Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)) etkinlikleri kapsamında planlanan ilk yarış, resmen gerçekleştirildi.

Abu Dabi Otonom Yarış Ligi, Formula 1'in farklı bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Bu yarışların Formula 1'den farkı, araçların yapay zekâ tarafından kontrol ediliyor olması. 8 turluk yarış, oldukça eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını aratmadı!

Otonom olarak çalışan yarış araçları, yarış boyunca mükemmel bir şekilde hareket etmediler. Savrulanlar, ani manevra yapanlar, duranlar ve kaza yapanlar oldu. Ancak tüm bunlara rağmen yarışta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Virajı hesaplayamayıp duvara çarpan bir araç böyle görüntülendi:

Spin atan bir yarış aracı ise böyle görüntülendi:

Otonom araç yarışları, henüz çok erken aşamadalar ve bu tür olaylar yaşanması oldukça kabul edilebilir. Ancak bu sektörün ilerleme kat ettiği gerçeğini de unutmamak lazım. Belki bir gün insanlarla yapay zekânın karşı karşıya geldiği Formula 1 yarışları görebiliriz.

Abu Dabi Otonom Yarış Ligi ilk yarışını aşağıdan izleyebilirsiniz: