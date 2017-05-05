BBC'den Yeni Dizi: 19. Yüzyılda Marslı İstilasına Hazır Olun

BBC'den yeni mini dizi duyurusu yapıldı. Marslılar, dünyamıza gelip dünyanın kaç bucak olduğunu herkese gösterecek.

Ünlü İngiliz televizyon kanalı BBC, H.G. Wells’in yazdığı Dünyalar Savaşı isimli roman için 3 bölümlük bir mini dizi yapacağını duyurdu. Kitapta, 1800’lü yılların 2. yarısında saltanata oturmuş 2. Victoria döneminde geçen uzaylı istilası anlatılıyor. BBC’den gelen açıklamaya göre dizide de bu döneme gidilecek. Günümüzde kitap uyarlamalarının çoğunu modern dünyaya empoze ettiklerini gördüğümüzden, BBC’nin bu hamlesi güzel bir detay olmuş.

Mini dizinin senaryosu, H.G. Wells’in kitabına dayanacak şekilde Peter Hartness tarafından yazıldı. Aynı zamanda yine bir BBC dizisi olan Doctor Who’nun da değinmesi beklenen proje, ilk olarak 2015 yılında duyurulmuştu. Tom Cruise, Morgan Freeman gibi ünlü isimlerin oynadığı 2005 yapımı film yılının en iyi filmleri arasında yer almıştı.

Roman’ın hikayesine baktığımızda, Mars yüzeyindeki gaz patlamasına benzer bir olay yaşanır ve ardından, Londra yakınlarına meteor benzeri nesneler düşmeye başlar. Silindir biçimindeki kapsüllerin içinden çıkan Marslılar, inşa ettikleri üç ayaklı devasa savaş makineleri ile ellerindeki ısı ışınlarıyla insanları öldürmeye başlar.

Bu kitap, zamanında birçok projeye ilham kaynağı oldu. Eski yıllarda Amerika’da, bir radyo programında sesli tiyatrosu sergilenmiş ve birçok Amerikalının Londra’ya uzaylıların indiğine gerçekten inanmasına yol açmıştı. Dünyalar Savaşı bilimkurgu dizisi olmasının yanında, o dönemin İngiltere’sine de yoğunlaşacak. Dizideki İngiltere’nin, İngiltere ve Avrupa ilişkilerine de değinmesi bekleniyor.