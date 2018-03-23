Bilgisayar Oyunuyla Ders Çalışma Fikrine Ne Dersiniz?

İzmir’in Bornova ilçesinde Suphikoyuncuoğlu Ortaokulunda, kodlama eğitimi alan öğrenciler, derste edindikleri bilgileri bilgisayar oyunlarına ekleyerek, oyunları bir eğitim aracına dönüştürdüler.

Bildiğiniz gibi kodlama hızla büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple küçük yaşta başlanan eğitimler sayesinde tabiri caizse ‘ağaç yaşken eğiliyor’. Durum böyle olunca İzmir’de bir ortaokulda, kodlamayı sevdirmenin bir yolu olarak bilgisayar oyunları kullanılıyor.

Oldukça ilgi çekici yöntemde, öğrenciler bilgisayar oyunu oynuyor ancak oyunda ilerleyebilmek için, derste öğrendikleri konulardan hazırlanan soruları doğru olarak cevaplamaları gerekiyor. Şu an pilot olarak başlatılan proje kapsamında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi veriliyor. Çocuklar bu sayede eğleniyor ve en önemlisi eğlenirken öğreniyor. Yeni uygulama sayesinde, çocukların farklı bir bakış açısı kazanması ve yaratıcılıklarının artması bekleniyor.

Öğrencilerin hangi bilgileri kullanarak oyunda ilerleyeceklerini merak edecek olursanız, matematikten fen bilgisine, tarihten coğrafyaya tüm derslerde öğrenilen bilgiler oyuna eklenebiliyor. Oyunda bir üst seviyeye geçebilmek için öğrenciler küçük sınavlara tabi tutuluyor. Eğer öğrenci doğru yanıtı bilemezse, bir üst aşamaya geçemiyor. Bu uygulama sayesinde, derste öğrendiğini unutan öğrencilerin, bölümü geçebilmek için araştırma yaparak doğru cevabı bulduğu gözlendi.

Pilot olarak seçilen okuldaki kodlama eğitimi sayesinde, sınavlardan ve ders çalışmaktan sıkılan öğrenciler için yeni bilgiler edinmek daha keyifli bir hal alıyor. Konu hakkında konuşan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptığı açıklamada, kent genelindeki 15 merkezde, ilkokul 1. sınıf düzeyinden itibaren kodlama eğitimine başlandığını belirtti.

Yahşi, pilot uygulamadan elde edecekleri verilere göre uygulamanın İzmir genelinde yayılacağını ve öğrencilerin bu sayede eğlenirken öğreneceklerini vurguladı. Çocukların hayatında varlığını sürdüren bilgisayar oyunları, eğitimin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Öğrencilerin oynayacakları oyunlar ise rehber öğretmenleri ve pedagoji eşliğinde belirleniyor. Konu hakkında fikri alınan öğrenciler ise kodlama eğitimi sayesinde eğlenirken öğrenebileceklerini ve bu sayede konuları daha fazla tekrar ettiklerini söylediler. Anlaşılan o ki, kodlama eğitimi veren öğretmenler kadar, öğrenciler de hallerinden memnun. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulama yaygınlaşmalı mı?