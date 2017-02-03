Bir asırdır teori halinde olan metalik hidrojen sonunda üretildi.

Harvard Üniversitesi'nde görev yapmakta olan bilim insanları, son derece önemli bir başarıya imza attılar.

Yaklaşık bir asırdır bilim dünyasında teori olarak yer alan metalik hidrojen, sonunda oluşturuldu. Bu madde, aynı zamanda daha önceden Dünya'da hiç var olmamış bir madde.

Maddenin doğasıyla ilgili temel soruların cevapları konusunda bilim insanlarına oldukça yardımcı olması beklenen metalik hidrojen, ayrıca oda sıcaklığında çalışabilen süper iletkenler ya da roketler için süçlü iticiler geliştirilmesi gibi pek çok şeyde de kullanılabilecek.