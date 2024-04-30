Apple'ın iOS 18'le Safari'ye getirmeyi planladığı bazı yapay zekâ özellikleri sızdırıldı. Tarayıcı, sayfaları özetlemeyi sağlayan bir "Akıllı Arama" isimli bir araca ve oldukça kullanışlı olabilecek bir "Web Silgisi"ne sahip olacak.

Apple, 10 Haziran günü başlayacak geliştirici konferansı ile tarihinin en önemli etkinliklerinden birini gerçekleştirecek. iOS 18’in tanıtılacağı bu etkinlik, şirketin çok uzun süredir beklenen yapay zekâ özelliklerini resmen iPhone’lar ve diğer cihazlar için duyuracak. Tabii ki böylece birçok uygulama da yapay zekâ özelliği kazanacak.

Bu uygulamalardan biri de Apple’ın tarayıcısı Safari. Safari’ye nasıl yapay zekâ özellikleri ekleneceği konusunda şimdiye kadar çok bilgi yoktu. Ancak bugün Apple Insider tarafından paylaşılan bir rapor, uygulamada nelerle karşılaşabileceğimizi gözler önüne serdi.

Sayfa özetlemeyi sağlayan “Akıllı Arama” ve tasarım değişiklikleri

İddiaya göre Safari’de önemli yenilikler görebiliriz. Uygulamanın hem yapay zekâ özellikleri kazanacağı hem de yeni bir arayüzle karşımıza çıkacağı söyleniyor. Bu özellikler, kullanıcıların internette gezinme deneyimini hem kolaylaştıracak hem de iyileştirecek.

Safari, iOS 18 ile “Akıllı Arama” ismi verilen bir yapay zekâ özelliği kazanacak. Bir tarayıcı asistanı görecek bu araç, şirketin cihaz içi yapay zekâ teknolojisinden destek alacak. Sayfa özetleme gibi özellikler sağlayacak bu özellik, bir web sayfasındaki konuları ve anahtar kelimeleri tanımlayacak ve kullanıcı için özetler sunacak.

Safari’nin adres çubuğunun tasarımının yenileneceği de söyleniyor. Buna göre eski ve yeni kontrol araçlarını merkezi bir konumda birleştiren yepyeni bir kontrol menüsü göreceğiz. Yeni tasarım hakkında detaylar bu kadar ancak “Akıllı Arama”nın bu yeni menü üzerinden erişilebilecek bir araç olduğu söyleniyor.

Web sayfalardan istediğiniz bölümü silemeye yarayan “Web Silgisi” de geliyor

Uygulamaya eklenecek bir diğer özellik ise “Web Silgisi”. Rapora göre bu araç, kullanıcıların sayfalardan belli bölümleri silmesini sağlayacak. Yani bir sayfadaki reklamları, görselleri veya başka şeyleri kaldırabileceksiniz. Bu tarz özellikler, bazı üçüncü taraf reklam engelleyiciler tarafından sunuluyordu. Ancak görünüşe göre Apple, kendi özelliğini sunacak.

Üstelik bir web sayfasında yaptığınız değişikliğin hep kalacağı ve tekrar ziyaret ettiğinizde de devam edeceği de iddialar arasında. Yani Safari, sekme veya pencereyi kapatsanız bile ne değiştirdiğinizi hatırlayacak. Tabii ki istediğinizde eski hâline de getirebileceksiniz.

Safari’ye gelecek değişiklikler hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak bu iki özellik bile, iOS 18’in tarihin en büyük güncellemelerinden biri olacağının göstergesi. Tüm özellikleri görmek için haziranı beklememiz gerekiyor.