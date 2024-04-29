DJI, Bütçe Dostu 4K Drone Mini 4K'yı Tanıttı

DJI, Mini 2 SE serisinin yerini alacak yeni bütçe dostu drone Mini 4K ile dikkatleri üzerine çekti. Bu drone ile 4K çekim yapmak mümkün.

Drone pazarının en önemli isimlerinden olan DJI yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin menşeli firma, ilk aşamada Amazon'a özel olarak satışa sunduğu Mini 4K ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Bu drone çok profesyonel çekimler vaat etmiyor olsa da özellikle başlangıç seviye kullanıcılar ve lisans almakla uğraşmak istemeyenler için ideal ve yolculuklar için de çok uygun.

Mini 4K'nın en önemli özelliği, isminden de belli olduğu üzere 4K çekim yapabilmesi. 4K 30 FPS çekim özelliğine sahip 1/2.3 inç CMOS kamera sensörüne sahip olan drone, 3 eksenli gimbal ile geliyor ve 10 kilometreye kadar 720p/30 FPS görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Her yerde özgürce kullanılabiliyor

Mini 4K, DJI'ın özellikle 249 gram ve altında ürettiği drone'lar arasında yer alıyor. Böylece bu modelleri kullanmak için özel bir lisans ya da izin ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği olmasına rağmen drone'un optik görüntü sabitleme (OIS) desteği olmaması ise bir eksiklik olarak göze çarpıyor.

DJI Mini 4K'nın fiyatı 299 dolardan başlıyor ve Mini 2SE'den sadece 20 dolar daha pahalı olmasıyla dikkatleri çekiyor. "çift batarya kombo paket" için ise 348 dolar ödemek gerekiyor. DJI'ın iddiasına göre drone, batarya başına 31 dakika havada kalabiliyor.