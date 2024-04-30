Steam gibi dolarla hizmet veren Electronic Arts, oyunlarına %95'e varan oranda indirim uyguladı. İşte kampanya kapsamında fiyatı sağlam düşen oyunlar.

Oyun devi Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda Steam’in izlediği yoldan giderek TL desteğini kesmiş ve oyunlarını dolarla satmaya başlamıştı. Bu nedenle de oyunseverlerin gözü, indirim kampanyalarındaydı.

Şirket, şimdi de yepyeni bir indirim başlattı. Kendi sitesi üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında onlarca EA oyunu, kısa süreliğine %95’e varan oranda indirime girdi. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen popüler oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA Sports FC 24 69,99 dolar (2.266 TL) 13,99 dolar (%80 - 452,99 TL) Immortals of Aveum 59,99 dolar (1.942 TL) 20,99 dolar (%65 - 679,65 TL) Battlefield 2042 59,99 dolar (1.942 TL) 7,79 dolar (%55 - 252,24 TL) Battlefield V 49,99 dolar (1.618,75 TL) 7,49 dolar (%85 - 242,54 TL) Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar (2.266 TL) 31,49 dolar (%55 - 1.019 TL) Dead Space 59,99 dolar (1.942 TL) 20,00 dolar (%65 - 679,65 TL) Mass Effect 3 29,99 dolar (971,09 TL) 9,89 dolar (%67 - 320,24 TL) Need for Speed Unbound 69,99 dolar (2.266 TL) 9,79 dolar (%86 - 317,01 TL) Need for Speed Heat 59,99 dolar (1.942 TL) 8,99 dolar (%85 - 291,11 TL) GRID Legends 59,99 dolar (1.942 TL) 5,99 dolar (%90 - 193,96 TL) Star Wars Jedi: Fallen Order 39,99 dolar (1.294,98 TL) 3,99 dolar (%90 - 129,21 TL) Star Wars: Squadrons 39,99 dolar (1.294,98 TL) 1,99 dolar (%95 - 64,44 TL) Titanfall 2 19,99 dolar (647,32 TL) 3,19 dolar (%84 - 103,30 TL) Dragon Age 2 29,99 dolar (971,09 TL) 4,49 dolar (%85 - 145,40 TL) Wild Hearts 69,99 dolar (2.266 TL) 24,49 dolar (%65 - 793,02 TL)

İndirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden göz atabilirsiniz.