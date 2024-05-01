Halving öncesi 2 kez en yüksek değer rekorunu kıran Bitcoin, halving sonrasındaysa beklentinin üstüne gerileme trendine girmişti. Geçtiğimiz saatlerde Bitcoin, 60 bin doların da altına geriledi. Nisan ayı, Kasım 2022'den bu yana Bitcoin'de en fazla düşüş görülen ay oldu.

Bitcoin, Mart 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış ve 73 bin 738 dolara ulaşmıştı. Sonrasında gerilemeye başlayan lider kripto para, geçtiğimiz ay içinde tam %15,51 değer kaybetti. Bitcoin hacmi 1 trilyon doların altına inerken, FTX borsasının battığı Kasım 2022'den bu yana yaşanan en büyük aylık düşüş gerçekleşmiş oldu.

Kripto piyasalarındaki düşüş sadece Bitcoin'i etkilemiyor. CoinDesk 20 endeksine baktığımızda da son 24 saatte %6,23'lük bir düşüş görüyoruz. Bu düşüşün ise elbette ki bazı nedenleri bulunuyor. Rekorların ardından gelen düzeltmelere eklenen ekonomik faktörler, fiyatlardaki düşüşün nedenleri arasında yer alıyor.

Hong Kong borsası da beklentileri karşılayamadı

Hong Kong borsasında spot yatırım fonu işlemlerinin beklenen performansı gösterememesi, kripto para piyasalarında faiz getirisi riski oluşturdu ve bu yatırımcılar da kriptolarını satma yoluna gitti. Bu da Bitcoin ve diğer kriptolardaki düşüşte etkili oldu.

Genel olarak baktığımızda geleneksel piyasalarda da durgunluk olduğu göze çarptı. ABD'de Nasdaq dünü %2 düşüşle kapattı. Borsa İstanbul da son dönemde benzer bir trend gösteriyor. Bu tür zamanlarda insanlar daha güvenli yatırım araçlarına yöneliyor. Bu da kripto paraları olumsuz etkiliyor.

Bazı uzmanlara göre kripto paralardaki bu düşüş bir süre daha devam edecek. Ledn adlı kripto firmasının Baş Yatırım Sorumlusu John Glover'a göre Bitcoin fiyatı 50-55 bin dolar aralığına gerileyecek.

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