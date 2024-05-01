Vücudumda 600'ün üzerinde kas var. Bir yer hariç, parmaklarımız. Nasıl oluyor da neredeyse tüm işlerimizi onlar sayesinde yaptığımız parmaklarımızda kas olmuyor ve bu şekilde hareket etmeyi başarıyorlar?

Parmaklarımızda kas olmaması çok tuhaf geliyor değil mi? Bu durumun evrimimizden kaynaklandığına dair birçok bilimsel kanıt var ve neden böyle olduğunu öğrenince size de çok mantıklı gelecek.

Bakalım kaslarla donatılmış vücudumuzdaki en önemli bölgelerimizden biri olan parmaklarımızda kas olmamasının sebebi neymiş?

Atalarımız, ağaçlarda yaşayan primatlardı.

Bildiğiniz üzere eski primatlar, ağaçlarda yaşıyordu. Bu yüzden oradan oraya hareket etmek için uzun parmaklara sahipti. O zamanlar parmaklarında tendonlar vardı çünkü yaşam alanlarındaki hareketleri göz önünde bulundurulduğunda bu gerekiyordu.

12.000 yıl önce insanlar; yerleşik yaşam tarzına geçtikçe tarım, avcılık ya da diğer faaliyetler için ellerini, eski primatlardan daha farklı şekillerde kullanmaya başladılar. Parmaklarında kas olmaması, daha hassas ve ince işleri kolay bir şekilde yapmalarını sağlıyordu.

Kısacası parmaklarımızda kas olmaması, diğer pek çok özelliklerimiz gibi evrimsel geçmişimizden kaynaklanıyor.

Peki parmaklarımızda kas yoksa nasıl hareket ediyorlar?

Parmaklarımızda, saç köklerine bağlı olan ve kasıldığında saçın dikleşmesini sağlayan APM kası dışında kas yok. Bunun yerine; avuç içimizde bulunan tendonların, kemiklerin ve kasların uyumlu hareketleri var.

Örneğin parmağımızı bir yöne doğru doğrultacağımızda beyin, avuç içi ve ön koldaki kaslara bağlanan sinirler aracılığıyla bir mesaj/elektriksel dürtü gönderiyor. Bu dürtü, belirli kaslara gevşeme ve diğerlerine esneme/sıkışma komutu veriyor. Kas kasıldığında tendon çekiliyor.

Tendonlar bir uçta kaslara, diğer uçta kemiklere bağlı olduğundan çekilen tendon; kemiğin hareket etmesine izin veriyor. Kısacası parmaklarımızla yaptığımız hareketler; avuç içi ve ön koldaki kaslar tarafından kontrol ediliyor. Böylece bir şeyi sıkıca tuttuğumuzda ya da ağır bir şey kaldırdığımızda kasları hissedebiliyoruz.

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