BMW Yeni Bir Fabrika İçi Ulaşım Aracı Geliştirdi

Kalitesi ve popülerliği ile tanıdığımız ünlü otomobil markası BMW, şimdi fabrikada görev alan çalışanları da düşünerek, bir fabrika içi ulaşım aracı geliştirdi.

Birçoğumuzun araçlarına imrenerek baktığı otomobil devi BMW, şimdilerde oldukça yararlı bir projeye imzasını attı. Fabrikada çalışan işçileri hedef alan projede, çalışanların yararına olacak bir araç geliştirildi. Mesai saatleri içerisinde yürümek zorunda olmayan çalışanların, bu sayede daha verimli çalışabileceği de düşünülüyor.

Dünya genelinde ünlü birçok dev şirket, fabrika içlerinde veya ofisler arası mesafelerde bu tür araçlar kullanmaya yatkınlık kazandılar. Çalışanların uzun mesafeler yürümediği bu projede, verimli çalışanlar esas alındı. Personal Mover Concept adı verilen araç, BMW’nin fikrine göre çoğu zaman ve mesafe sorununu da ortadan kaldıracak.

El ile tutulma bölgesinin bisikleti andırdığı araç, 360 derece hareket sağlamasıyla da kullanıcılarını mest edecek. Öte yandan saatte 20-30 km hıza ulaşabildiği ifade edilen Personal Mover Concept, far ve stop sistemiyle de, oldukça şık bir tasarımı beraberinde getirmiş.

Bunlara ek olarak araca şu an için güvenlik sebebiyle 12 km hız sınırı konulduğunu da belirtmekte yarar var. 5 adet prototipin üretildiği fabrika içi ulaşım aracı, şu an için Almanya’daki bazı araştırma merkezlerinde de aktif olarak kullanılıyor. Ülkemizdeki işverenler böyle bir araca yatırım yapar mı bilinmez ancak eğer kullanılırsa çalışanların daha az yorulacağı kesin olarak söyleyebiliriz.