Bu Hafta İndirebileceğiniz 10 Ücretsiz iOS Oyunu

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte üzerimizdeki sıkıntıyı atar ve farklılıklar arar olduk. Bu noktada eğer sizlerde sürekli oynadığınız oyunlardan sıkıldıysanız, 10 iOS oyunu listemize göz gezdirmenizde yarar var.

App Strore ve Play Store farklı türde birçok içeriğe ev sahipliği yapsa da, şüphesiz ki oyunlar bunların arasından sıyrılarak kendilerine ayrı bir yer ediniyorlar. Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden çoğu kişinin oynadığı bu oyunlar ise bir zaman sonra bizleri sıkabiliyor. Hal böyle olunca bizler de neredeyse her hafta sizleri yeni oyun ve uygulamalar ile tanıştırmaya çalışıyoruz. İşte bu hafta App Strore’dan indirerek iPhone cihazınızdan oynayabileceğiniz 10 farklı iOS oyunu.

1. Baseball Nine

Kendi ekibinizi kurarak, beyzbolu parmaklarınızın ucuna taşıyabilirsiniz. İnternete bağlanmadan oynayabileceğiniz bu iOS oyunu, tabletten kullanımı da destekliyor. Öte yandan oyunun hızlı ve akıcı bir şekilde ilerlediğini de söylemekte yarar var.

2. BattleHand Heroes

Süper kahramanlar her daim ilginizi çektiyse, bu oyundan da zevk almanız çok muhtemel. Grafikleri ve animasyonları ile keyifli dakikalar geçireceğiniz oyun, rol yapma oyunları arasında da kendine iyi bir yer edinmiş durumda.

3. Blade Reborn

Üç eşsiz kahramandan biri olabileceğin oyunun beceri ve yetenek üzerine olduğunu söylemekte yarar var. Savaş sırasında silah değiştirebileceğiniz uygulamada, bu sayede hevesiniz de yarıda kalmayacak.

4. Deploy and Destroy: Ash vs ED

Katil, ölüm veya avcı rollerine sahip olan oyunlar dikkatinizi çekiyorsa, konusu ve grafikleriyle bu oyunda sizleri oldukça eğlendirecek. Farklı görsel efektler uygulayarak göz zevkinizi de mest edeceğiniz Deploy and Destroy: Ash vs ED, siz oyunda ilerledikçe farklı yönlerini de gösterecek.

5. Eden Obscura

Diğerlerinden biraz daha farklı olan bu uygulama, kamerası sayesinde çevrenizdeki varlıklara sanatsal bir dokunuş ekliyor. Kullanırken daha da fazla zevk alacağınız bu uygulamanın alanında ödüllü bir oyun olduğunu da söylemekte yarar var.

6. Epic Skater 2

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için, kafa boşaltıcı bir oyun mu arıyorsunuz? Şu an okumakta olduğunuz oyun tam da bu türden. Bir patenciyi yöneteceğiniz bu oyun, sahip olduğu boyutu sayesinde de telefonunuzu yormayacak.

7. Faraway 3

Çeşitli bulmacaların ve keşfedilecek yeni heyecan verici öğelerin bulunduğu oyunda, odalardan kaçmaya çalışacaksınız. Çok sayıda akıl almaz bulmacayı çözeceğiniz bu uygulama, şüphesiz ki zihninizin de çalışmasını sağlayacak.

8. Pocket Run Pool

Normal hayatta da bilardo oynamayı seviyorsanız, mobil hali de sizi bir hayli eğlendirecektir. Öte yandan toplarınızı atış şekliniz ve hangi topun nereye girdiği de bu oyunda önem kazanıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu oyunda tamamen ücretsiz.

9. Stickman Soccer 2018

Oldukça seri ve kaliteli animasyonlarla dolu olan Stickman Soccer 2018, futbol severlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlayacak. Normal hayatta oynan tüm kuralların haklim olduğu bu oyun, 150’den fazla yetenekli takımın seçimine de olanak tanıyor.

10. Words Royale

Oyun resimden de anladığınız üzere bir kelime tabanlı strateji oyunu. Rakibinizi geçmek için daha fazla kelime bilmeniz gereken uygulamada, düşmanlarınızı yaptığınız strateji ile alt edebilirsiniz. Öte yandan arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz bu oyunu yapay zeka karşısında da oynayabilirsiniz.

Birbirinden iyi grafik ve özelliklere sahip bu iOS oyunlarına, sizler de eklediğimiz bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz. Diğer yandan içeriklerinin farklı olduğunu gördüğümüz bu oyunlar içerisinden, eminim ki size hitap eden bir oyunda çıkacaktır.