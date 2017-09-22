6 inçlik Çerçevesiz HTC U11 Plus, Kasım Ayında Gelebilir

HTC'nin bazı pazarlarda kaybettiği payını geri kazanmak adına yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı söylentileri ortalıkta geziniyor.

Çerçeveleri büyük akıllı telefonlara kötü gözüyle bakan ancak HTC'yi sevenler için kabus gibi geçen bir yıl, bu haber doğru çıkarsa iyiye dönüşecek gibi görünüyor. HTC, Kasım ayında çıkarması muhtemel U11 Plus modelinde 6 inçlik bir ekran ve olabildiğince küçük çerçeveleri bir araya getirebilir.

Tayvanlı firma, daha dün açıklanan Google ile yapılan anlaşma nedeniyle kafaları karıştıran bir pozisyonda. Evet, HTC akıllı telefon ekibinin büyük bir bölümünü Google'a sattı ve hayır, HTC akıllı telefon tasarlamaya ve üretmeye devam edecek. Fransa'dan gelen bir rapora göre daha önceki günlerde HTC'nin üç yeni telefon çıkaracağına dair paylaştığımız haberdeki Ocean Master modeli, U11 Plus adıyla piyasaya çıkabilir. Cihaz, rapora göre 2017 yılının çerçevesiz ve 18:9 en boy oranına sahip ekran trendine uyum sağlayacak.

5.99 inçlik JDI (Japan Display Industries) üretimi bir ekrana sahip olacak cihaz 1440x2880 çözünürlükle gelecek. Qualcomm'un hala en hızlı işlemcisi olan Snapdragon 835 ile güçlenecek cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak olan cihaz, arka tarafında 12 MP'lik HTC U11 kamerasını taşırken ön tarafında da 8 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olacak cihaz Qualcomm QuickCharge 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Cihazın gövdesi aynı HTC U11'de olduğu gibi esnemeye dayanıklı olacak, yani sıkılabilirlik ve dolayısıyla Edge Sense cihazda bulunacak.

Rapora göre cihaz 11 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Bölgedeki pazar payını yeniden ele geçirmek isteyen firma bu cihazı oradaki kozu olarak kullanacak ancak tüm dünyaya modeli kısa süre sonra satmaya başlaması da kuvvetle muhtemel bir durum olacaktır. Fiyat ile ilgili bir bilgi malesef mevcut değil.