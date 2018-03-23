Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın Yengesi de Tutuklandı!

Çiftlik Bank’ın soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu kez de Mehmet Aydın’ın abisinin karısı Hava Aydın tutuklandı.

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın, binlerce insanı kandırıp Uruguay’a kaçtı. Karısını ve tüm ailesini arkada bırakan Aydın, bunu yaparak yalnızca şirket çalışanlarını ve yatırımcıları değil, kendi ailesini de zor durumda bıraktı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Mehmet Aydın’ın yengesi Hava Aydın tutuklandı. Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Hava Aydın, Mehmet Aydın’nın abisini Fatih Aydın’ın eşiydi. Bunun dışında şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y’nin de gözaltına alındığı açıklandı.

Hava Aydın’ın tutuklanma sebebinin ardında, Mehmet Aydın’a ait farklı bir şirketle bağlantısının olduğu gerekçesi gösterildi. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklu sayısı 9’a yükseldi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltı olayları ile devam etmesi bekleniyor. Şu anda tutuklu olan kişiler, Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, yengesi Hava Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A., SY ve E.T. olarak açıklandı. Soruşturmanın gizlilikle yürütülmesinden dolayı, bazı kişilerin isimleri paylaşılmıyor.

Karısı tutuklanan Mehmet Aydın, bu tutuklama kararları ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Çiftlik Bank’la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz.