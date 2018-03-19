Çiftlik Bank Karşılıksız Çekler ile Üreticileri Dolandırmış!

Çiftlik Bank'ın son dönemde bayilerin de sattığı ürünleri almak için tedarikçilere çekler dağıttığı ortaya çıktı. Bu çeklerin karşılıksız çıkması ise piyasada büyük bir korku yarattı.

On binlerce yatırımcısından topladığı yüz milyonlarca TL’nin büyük bir kısmını alarak Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın ardında bıraktığı mağdur sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Çiftlik Bank yalnızca üyelerini değil, ürün tedarik ettiği şirketleri de karşılıksız çekler vererek mağdur etmiş.

Çiftlik Bank bayilerinde her ne kadar kaşar, peynir, bal, sucuk ve zeytinyağı gibi çeşitli ürünler ‘Çiftlik Bank’ ambalajları altında satılıyor olsa da gerçekte bu ürünler farklı imalatçılar tarafından üretiliyor ve satılıyordu. Üstelik Çiftlik Bank, son dönemde tedarikçilerine aldığı ürünler karşılığında nakit para vermeyi kesmiş ve çekler vermeye başlamıştı.

Çiftlik Bank’ın ürün tedarikçilerinden biri olan Ceylan Et’in Sorumlu Müdürü Ali İlhan Akın, sozcu.com.tr’ye konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ‘’Şu an Çiftlik Bank’ın piyasada çok sayıda çeki var. Bu şekilde de birçok firma sahibi mağdur oluyor. Biz de bu yüzden ürün vermeyi bırakmıştık. Zararın neresinden dönersen kar. Eğer bırakmasaydık daha çok zararımız olacaktı.’’ dedi.

Çiftlik Bank’ın bir başka ürün tedarikçisi olan Hisar Mandıra’nın sahibi Erkan Diken ise 80 bin TL değerinde alacağının Çiftlik Bank’ta kaldığını belirtirken, ‘’Eskiden ürün verdiğimizde paralarını haftalık yatırırlardı. Ancak son dönemde bir aksilik olduğu belliydi. Para vermiyorlar çek teklif ediyorlardı. Ancak biz çek almadık. Paramız öylece kaldı. Arıyoruz açan da yok. Ne yapacağız bilmiyorum.’’ dedi.