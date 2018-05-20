Ders Dinlemeyen Öğrenciler Yüz Tanıma Sistemiyle Bulunacak

Hangimizin derste dikkati dağılmadı, uykusu gelmedi ki? Elbette hepimizin yaşamış olduğu bu duruma, şimdi oldukça iyi bir teknoloji el atıyor.

Özellikle üniversite eğitimlerinde kimi zaman ders saatleri normali aşabiliyor. Öyle ki 100 dakika hiç çıkmadığınız derste, dikkatinizin dağılması da oldukça mümkün. Ancak şimdilerde geliştirilmekte olan sistem ile beraber, ders dinlemeyen öğrenciler anında tespit edilebilecek.

Yüz tanıma sisteminin kullanıldığı bu teknoloji, şu an için Çin’de test aşamasında olmasına rağmen, yakın zamanda hayatımızda yerini alacak diyebiliriz. Özellikle çok fazla nüfuslu sınıflarda işlevsel olarak kullanılacak olan sistem, öğrencilerin başına adeta “kabus” gibi çökecek.

Sınıflara yerleştirilecek kameralar sayesinde kullanılacak ve sınıfın tamamını kapsayacak olan yüz tanıma sistemi, ilk olarak Hangzhou'daki bir lisede denenmeye başladı. Öğrencilerin ruh hallerini ve sorunlarını da gerçek zamanlı olarak incelebilecek olan teknolojinin, öğrencileri ders çalışmaya daha fazla teşvik edeceği savunuluyor. Yaz aylarında daha fazla okula entegre olacak olan teknolojinin ülkemize ne zaman geleceği ise şu anlık netlik kazanmadı.