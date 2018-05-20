Diğerlerine Nazaran Öğrenmesi En Kolay 6 Müzik Aleti

Evet, enstrüman çalmaya henüz çocuk denecek yaşlarda başlamadıysanız şayet, bir 'virtüöz' olmanız pek de kolay gözükmüyor. Ama Berlin Filarmoni Orkestrası’na katılma ya da albüm yapma gibi bir amacınız bulunmuyorsa, fakat yine de en azından hobi mahiyetinde bir veya birden fazla enstrüman kullanmak istiyorsanız, öğrenmesi bir hayli basit birtakım çalgı aletleri de yok değil hani.

Müziğe yeni başlayanlar, çoğunlukla gitar yahut piyanoyu tercih eder. Ki yaygın kanı, piyanonun, gitara göre daha kolay olduğu yönündedir.



Önceleri okullarda mandolin öğretilirdi, daha sonra o renkli (aklınıza gelen markayı tahmin etmek zor değil) flütlere geçildi. Peki acaba iyi mi oldu? Takdiri size bırakıyor, ve esas konumuza geçiyoruz. Yani öğrenmesi en kolay müzik aletlerinin hangileri olduğuna...

Mızıka

Blues müziğinin arpı olarak da tanımlanan mızıka, başlangıç aşamasındaki yetişkinler için en uygun çalgı aletlerindendir. Üflemeye başlayın yeter! Hem akort derdi de yoktur. Mızıkadan kulak tırmalayıcı bir ses çıkması çok zordur, yani korkmayın. Üstelik taşıması kolaydır ve az yer kaplar; gittiğiniz her yere götürün, canınız ne zaman isterse pratik yapın.





Ukulele

Küçük bir gitara benzese de, ukulele esasında gitar değildir. Hawaii çalgısıdır. Ayrıca ucuzdur ve öğrenmesi de oldukça kolaydır. Yalnızca 4 teli mevcuttur ve telleri naylondan üretildiği için parmakları da acıtmaz. Çok tatlı bir sesi vardır. Hem ukulele öğrendikten sonra, gitar da daha kolay gelir.





Tef

Yalnızca elle vurulup tempo tutularak çalınan bir enstrümandır. Tef bilhassa müzik kulağı pratiğinde iyi bir seçenektir.





Bongo

Birbirine bitişik 2 davuldan meydana gelen bongo, 2 diz arasında tutularak çalınır. Avuç içi ve parmakların uçları davulların üstüne vurularak ses çıkarılır.





Org

Tabii piyano çalmak da zor değildir, ancak evvela birkaç ders almanız ve akordunu yaptırmanız icap eder. Siz iyisi mi, onun yerine orgu deneyin. Org elektroniktir, taşıması kolaydır ve çok daha ucuzdur. Orta aralıklı modeller hoparlörleriyle beraber satılır.





Kazoo

Çocukluk zamanlarınızda, tarağı kâğıda sarıp üfleyerek müzik yapmayı denediyseniz, kazuyu da mutlaka çalarsınız zira %100 aynı mantıkla çalışıyor. Üfleyip, vızıldatın yeter!



