Dört Kameralı Dev Bataryalı Makul Fiyatlı Telefon: Vernee X

Günümüz telefonlarının sahip oldukları bir çok özelliğe sahip olan cihaz, aynı zamanda dört kameraya ve 6,200 mAh gücünde bir bataryaya sahip.

Günümüzün öncü akıllı telefon modelleri oldukça net bir eğilime sahipler: metal ya da cam gövde, 18:9 oranı çevresinde şekillenmiş ince kenarlıklı ekran, eğlenceli işlerde kullanılmak üzere tercihen çift kamera ve 700$ ve üzeri fiyat etiketi. Bununla birlikte, tüm bu özellikleri küçük bir fiyatla sunan cihazların da olduğunu görmeye başlıyoruz. Oldukça ince görünümlü, bir çok özelliğe sahip, üstelik de fiyatı oldukça makul olan Vernee X’ten söz ediyoruz.

Vernee X, bütünsel ekrana sahip metal aksamlı bir telefon modeli. 6 inç, süper genişlikte 18:9 ekran oranına ve 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüğe sahip olan telefonun PPI oranı ise 402 civarında. Bu nedenle de oldukça keskin bir görüntü sunuyor.

Cihazın hem ön yüzünde, hem de arka yüzünde iki kamera bulunuyor. Arka yüzde yer alan ana kameranın çözünürlüğü 16MP iken, derinlik hassasiyeti kazandıran ikincil kameranın çözünürlüğü ise 5MP. Tahmin edeceğiniz üzere oldukça sığ alanların çekimini yapabilecek portre çekim modu da mevcut cihazda. Ön yüzde ise selfie çekimlerinde kullanılan 13 MP’lik bir kamera, ve 5MP’lik yardımcı diğer bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda telefonun hem ön, hem de arka yüzünde LED ışıklar bulunuyor.

Donanım tarafında ise octa-core MediaTek Helio P23 çipset kullanılan cihazın işlemci hızı 2.5GHz’e kadar çıkabiliyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Tüm bu donanım, 6,200 mAh gücündeki bataryadan alıyorlar ihtiyaç duydukları enerjiyi. Piyasada mevcut batarya kapasitelerinden 2 kat daha fazla. Ama, hızlı şarj etme çipi sayesinde telefonu iki buçuk saat içerisinde fulleyebiliyorsunuz.

Aynı zamanda Vernee ile 0.2 saniye içerisinde tuş kilidini açabilen bir yüz tarama özelliği de bulunuyor. Özelliğin adı ‘Face ID’.

Telefonun perakende satış fiyatı 299.99$. 18-25 Aralık tarihleri arasında cihazın ön siparişini vermek mümkün. Gönderim tarihi ise 7-12 Ocak arasında başlayacak. Aynı zamanda ücretsiz Vernee X kazanmak isteyenler, Vernee’nin web sitesine yorum yazarak, şanslarını deneyebilirler.