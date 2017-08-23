Facebook, sahte haberlerle savaşmaya devam ediyor! Sosyal medya devinin yeni getirdiği güncelleme ile artık haber kaynakları, bağlantılarının altına logolarını ekleyebilecekler. Facebook bu sayede insanların güvenmedikleri kaynaklardan haber okumasını engellemeyi amaçlıyor.

Facebook, yayılan her yanlış bilgide kendisinin suçlanmasını önlemek istiyor. Yeni getirdiği özellik sayesinde markalar, yayınladıkları makalelere kendi logolarını ekleyebilecekler. Facebook, bu güncelleme ile insanların okudukları haberi kaynaklarıyla birlikte hatırlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Yapılan anketlere göre insanlar, Facebook’ta görüp tıkladıkları makalelerin kaynaklarına dikkat etmiyorlar. 'Bu haberi nerede okudun?' sorusuna çoğu kişi ‘Facebook’ta okudum’ diyor. Bu da insanların bir yalan haber gördüklerinde Facebook’u suçlamalarına neden oluyor.

Pew Research Center’ın yaptığı ankete katılanların yalnızca %56’sı tıkladıkları bağlantıların kaynağını hatırladıklarını söyledi. Geriye kalan %44 ise okudukları haberlerin kaynağı için ‘bir site’ tanımlamasını yaptı.

İnsanlar gazete ya da dergi okurken kaynağına dikkat edip güvendikleri yayınları okurlar. Sosyal medya da ise haberlerin kaynağına dikkat edilmediği için yalan haberler çok hızlı yayılabiliyor.

Yeni özellikle birlikte bağlantıların altında markaların logoları bulunacak ve kaynak daha belirgin bir şekilde görünecek. Böylece makaleleri okuyanlar ‘’Facebook’ta okudum’’ demek yerine kaynağı hatırlayacaklar.