HMD Global'in bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen Nokia 3210 modeli, tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Telefon, geçmişten izler taşıyor.

Nokia markalı "akılsız" telefonlar üretmeye devam eden HMD Global, bir süredir 3210'un yenilenmiş bir versiyonu ile gündemdeydi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu telefonun mayıs ayı içerisinde piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Bugünse 2024 model Nokia 3210 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finlandiya merkezli teknoloji perakendecisi Gigantti, HMD Global'in yeni telefonunu tüm detaylarıyla ortaya çıkarttı. Nokia 3210 (2024)'ün tasarımı, özellikleri ve fiyatı, gün yüzüne çıkmış oldu.

Karşınızda Nokia 3210 (2024)

Nokia 3210 (2024), 2.4 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla donatıldı. Bu ekranın hemen altında ise Nokia 3210'un orijinal versiyonuna oldukça benzeyen bir tuş takımı görüyoruz. Telefonun kasası da genel olarak Nokia 3210'a benzerlik gösteriyor. Unisoc T107 işlemciden güç alan telefonun 128 GB'ye kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacağını da söyleyelim. Telefonun arka kısmında ise 2 MP çözünürlük sunan bir kamera bulunuyor.

Orijinal Nokia 3210 böyle görünüyordu:

2024 model Nokia 3210, bazı yeni nesil özelliklere de sahip. Bu bağlamda; bu telefonda USB Type-C girişi ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut. Telefonun bataryasının ise 1.450 mAh kapasiteli olduğunu söyleyelim.

Nokia 3210 (2024) fiyatı 89 euro olarak açıklandı. HMD Global, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.