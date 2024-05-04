Uzun saatler ve arka arkaya gelen komutlar esnasında bilgisayar fanlarının neden aşırı hızlandığını hiç düşündünüz mü? Aslında bu durum, cihazın performanstan ödün vermeden serin kalmak için elinden geleni yaptığının bir işaretidir. Peki ya bu fan olmasaydı ve bilgisayar aşırı bir sıcaklıkla çalışmaya devam etseydi?

Bazı zamanlar, kullandığımız teknolojik aletler oldukça fazla ısınsa da dinlenmelerine müsade etmez ve serinlemeleri için bir çözüm yolu arayışına girmeyiz. Onları öylece kullanmaya devam eder ve pek de oralı olmayız.

Ancak ısınan aletleri inatla kullanmaya devam etmek, başımıza birtakım çoraplar örebilir.

Isı yalnızca teknolojik aletlerin parçalarını eritmekle sınırlı değildir.

Aşırı ısınma problemi, kısa devrelere ve hatta cihazınızın alevler içinde kalmasına bile neden olabilir. Çünkü kısa devre, açıktaki kablolar veya hasarlı bileşenler sebebiyle elektrik istenmeyen bir yoldan saptığında oluşur.

Yüksek sıcaklıklar da kabloların genleşmesine veya büzülmesine ayrıca yalıtımın zayıflamasına neden olarak potansiyel elektrik aksaklıkları yaratır. Hâl böyle olunca işler daha da kötüye gider.

Esasen cihazların içindeki çoğu elektrik bileşeni, arızalara sebep olmadan düzenli ortam sıcaklıklarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Fakat sıcaklık, bir cihazın normal koşullar altında karşılayacağı sıcaklıktan çok daha yüksek olduğunda ekstrem durumlar ortaya çıkar. Örneğin aşırı ısı, yanıcı malzemeleri tutuşturarak elektronik cihazlardaki yangınları tetikleyebilir.

Öte yandan cihazların çoğunda, transistörler ve silikon bazlı mikroçipler bulunur. Bunlar âdeta cihazların beyni gibidir ve ısıya karşı oldukça duyarlıdırlar. Fakat günlük kullanımla aşırı ısıya maruz kalabilirler ve bu nedenle performans yavaşlamaları, yanıt gecikmeleri ve geçici/kalıcı arızalar görülebilir.

Aşırı ısı, cihazların ekranlarını da fazlasıyla etkisi altına alır.

Bir cep telefonu, bilgisayar veya tabletin ekranı yüksek ısıya maruz kaldığında, oldukça sıcak koşullarda pencerenin buğulanmasına benzer şekilde buğulanır. Haliyle bu etki de ekranın netliğini azaltır.

Bunun yanı cihazı oldukça ısınmış şekilde kullanmaya devam etmek, ekranda kalıcı hasara yol açarak; ölü piksellere, renk bozulmalarına ve dokunma hassasiyetine davetiye çıkarabilir.

Özetle teknolojik aletlerin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda, cihazlar ve yüksek ısı arasındaki dengeyi kurabilmek büyük bir önem taşır.

Yüksek ısının önüne geçebilmek için ise cihazları ısındığı hâlde kullanmamak, güneşin altında bırakmamak, toz oluşumunu engellemek için düzenli temizlemek ve soğutma fanlarını açmak en etkili çözümlerdendir.

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