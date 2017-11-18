Facebooktan Özgün İçerik Yaratıcılarına Yenilikler Gelecek

Facebook, kendi platformundaki video özelliklerini orijinal içerik yaratıcıları için geliştirmeye çalışıyor.

Haziran ayındaki VidCon etkinliğinde Facebook, çevrimiçi video içeriği yoluyla geçimini sağlayan ya da canlı içerikle işlerini destekleyen kullanıcılar için daha fazla araç getirmeye söz verdi. Mark Zuckerberg, araç geliştirme hedeflerine ulaşmak için izledikleri videolar sayesinde "zamanın eğlenceli geçtiğini" belirtti. Facebook, canlı reklam öğesi kitabı (Live Creative Kit) ve daha iyi topluluk yönetimi gibi özellikleri bulunduran içerik oluşturucu uygulaması Creator App'ı iOS cihazlar için kullanıma sundu. Ancak bir de kötü haber var; Android cihazlar için henüz kullanıma sunulmamış olması.

Creator App sayesinde, Facebook üzerinden canlı yayın yapanlar otomatik olarak reklam ekleyebilecekleri canlı reklam setine sahip olacak. Set içerisindeki özel canlı çıkartmalar ve grafik çerçeveleri sayesinde, yayınlarınıza özel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Yayıncılar, normalde Facebook Öyküleri'nde kullanılan kamera efektlerini ve çerçeveleri kullanabilecek. Yayınlarınızı, Instagram gibi diğer platformlarda da paylaşabilirsiniz.

Facebook ayrıca, içerik oluşturucuların takipçileriyle iletişimini kolaylaştırmak için, Instagram'dan gelen yorumları ve Messenger'dan gelen mesajları görüntüleyebilecekleri bir ortak gelen kutusu kolaylığı sağladı. İşlerini genişletmek amacıyla içerik üretenler kişiler için, ulaşılan insan sayısının artışını tablo ve grafiklerden takip etme kolaylığı bulunuyor. Yakın zamanda Facebook, içerik sahipleri için kaynak ve işlerini geliştirecek ipuçları barındıran Facebook For Creators adında özel bir site kuracak.