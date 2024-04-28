Chery, amiral gemisi statüsü koyduğu yeni SUV modeli Tiggo9'u tanıttı. 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek otomobil, şık bir tasarıma ve eşsiz özelliklere sahip.

Bir süredir Türkiye pazarında olan ve uygun fiyat politikası ile vatandaşların en çok tercih ettiği markalardan bir tanesi hâline gelen Chery, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında yeni otomobilini tanıttı. "Tiggo9" olarak isimlendirilen otomobil, satışa sunulduğu her ülkede ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Chery Tiggo9, kardeşleri olan Tiggo8 ve Tiggo7'ye benzer bir tasarım dilini benimsiyor. Ancak bu SUV, diğerlerinden daha kalıplı. Kapalı bir ızgara tasarımının benimsendiği otomobil oldukça lüks görünüyor. LED destekli farlar ve ek aydınlatmalar ile gövdeye gömülü kapı kolları da aracın dikkat çekici tasarım detayları arasında bulunuyor.

Karşınızda Chery Tiggo9

Chery, Tiggo9'un iç tasarımının görüntülerini paylaşmadı. Ancak şirket, kabinle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirketin açıklamasına göre Tiggo9, 15,6 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. Araçta 3 boyutlu dikişler kullanılarak oluşturulan koltuklar ise üst düzey konfor vadedecek.

Chery'nin yeni amiral gemisi SUV modeli, fişli hibrit motor seçeneği sunacak. Araçta, 175 kW güç ve 385 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo motora, 165 kW gücündeki 3DHT elektrikli motor eşlik edecek. Şirkete göre fişli hibrit model, WLTC standartlarına göre 1.400 kilometreyi aşan menzil sunacak. Öte yandan; aracın içten yanmalı versiyonlarının bulunacağını da söyleyelim.

Chery Türkiye güncel fiyat listesi için:

Chery Tiggo9 için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak bu otomobilin yıl sonuna doğru küresel pazarlara sunulacağı ifade edildi. Yıl sonu yaklaştığında aracın Türkiye fiyatını da öğrenme imkânı yakalamış olacağız. Tabii bu otomobil ülkemize gelirse...